Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε, Ορτέγκα και Ρέτσο κόντρα στην ΑΕΛ

Χωρίς τους τραυματίες Έσε, Ορτέγκα και τον τιμωρημένο (κάρτες) Ρέτσο θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός
την Κυριακή (19:00) κόντρα στην ΑΕΛ
στο Καραϊσκάκη στον αγώνα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.
Αντίθετα στην αποστολή που απαρτίζεται από 22 παίκτες επέστρεψαν οι Πασχαλάκης και Αντρέ Λουίζ. Ο Ολυμπιακός είναι 2ος στην τριπλή ισοβαθμία με 57β με τον ΠΑΟΚ (1ος) και την ΑΕΚ (3η) και θέλει να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.