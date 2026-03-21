Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε, Ορτέγκα και Ρέτσο κόντρα στην ΑΕΛ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή (19:00) την ΑΕΛ στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League

Χωρίς τους τραυματίες Έσε, Ορτέγκα και τον τιμωρημένο (κάρτες) Ρέτσο θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός την Κυριακή (19:00) κόντρα στην ΑΕΛ στο Καραϊσκάκη στον αγώνα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League. 

Αντίθετα στην αποστολή που απαρτίζεται από 22 παίκτες επέστρεψαν οι Πασχαλάκης και Αντρέ Λουίζ.  Ο Ολυμπιακός είναι 2ος στην τριπλή ισοβαθμία με 57β με τον ΠΑΟΚ (1ος) και την ΑΕΚ (3η) και θέλει να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.


Thema Insights

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

