Κριστιάνο Ρονάλντο: Χωρίς τον CR7 στα φιλικά με Μεξικό και ΗΠΑ η Πορτογαλία
Ο Πορτογάλος σταρ έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν αγωνίζεται με την Αλ-Νασρ, από τα τέλη Φεβρουαρίου, δεν βρίσκεται μεταξύ των κληθέντων που ανακοίνωσε σήμερα (20/3) ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ , για δύο φιλικούς αγώνες εναντίον του Μεξικού (28/3) την Πόλη του Μεξικού και των ΗΠΑ (31/3) στην Ατλάντα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.
Ο Ισπανός προπονητής της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, ανέφερε, ότι ο «CR7» υπέφερε από «μικρό τραυματισμό» σε συνέντευξή του αυτή την εβδομάδα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς τότε να επιβεβαιώσει τότε εάν ο 41χρονος θα χάσει τα φιλικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής των διεθνών αγώνων.
Αξιοσημείωτες οι κλήσεις των, Ματέους Φερνάντες, Τομάς Αραούχο, Ροντρίγκο Μόρα, Ρικάρντο Όρτα και Γκονσάλο Γκέδες.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσουν , ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η Πορτογαλία κληρώθηκε στον 10ο όμιλο με την Κολομβία και το Ουζμπεκιστάν. Η άλλη ομάδα αυτού του ομίλου θα προκριθεί μέσω playoffs, (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό).
