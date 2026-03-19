Νίκολιτς μετά την ήττα από την Τσέλιε: «Δεν μπήκαμε ποτέ να παίξουμε, είμαι οργισμένος και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά την ήττα αλλά την πρόκριση της ομάδας τους στα προημιτελικά του Conference League

Παρά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πολύ μεγάλα παράπονα από την εικόνα των παικτών του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μετά την ήττα της ΑΕΚ με σκορ 2-0 από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό, είχαμε ευκαιρίες αλλά η νοοτροπία μας ήταν κάκιστη. Δεν ήρθαμε καν στο παιχνίδι. Σκόραραν δύο φορές και είχαν δοκάρι.

Ευτυχώς είχαμε καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος ελέγξαμε το ματς και δεν απειληθήκαμε, όμως το πρώτο ήταν καταστροφή.

Δεν είμαι ικανοποιημένος, είμαι οργισμένος και ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους για την εμφάνισή μας. Είναι σημαντική η πρόκριση στην 8άδα, αλλά η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Είναι ευχάριστο που περάσαμε, είναι πολύ καλή σεζόν μέχρι στιγμής.

Είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Όπως έχω πει και σε εσάς, πρέπει να πολεμάμε σε κάθε αναμέτρηση, δεν θα κερδίσουμε κανένα ματς περπατώντας. Τώρα επικεντρωνόμαστε στην Κηφισιά την Κυριακή», είπε αναλυτικά.


Σχετικά Άρθρα

