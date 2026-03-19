Μαρία Σάκκαρη: Η Παρκς αντίπαλός της στον 2ο γύρο του Miami Open
Miami Open Μαρία Σάκκαρη

Μαρία Σάκκαρη: Η Παρκς αντίπαλός της στον 2ο γύρο του Miami Open

O αγώνας της Ελληνίδας με την Αμερικανίδα είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής

Μαρία Σάκκαρη: Η Παρκς αντίπαλός της στον 2ο γύρο του Miami Open
Απέναντι στην Αλίσια Παρκς θα ξεκινήσει τους αγώνες της στο Miami Open η Μαρία Σάκκαρη. 

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πέρασε χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο και εκεί θα συναντήσει την 25χρονη Αμερικανίδα που είναι στο Νο105 και απέκλεισε  με 7-5, 7-6(4) την Αυστριακή Σίνια Κράους (Νο.120).

Η Παρκς με την Σάκκαρη έπαιξαν προ τετραετίας στην Οστράβα με την Αμερικανίδα να επικρατεί με 2-1 σετ. 

Στον 3ο γύρο θα περιμένει η Κόκο Γκοφ. 

Ο αγώνας της Σάκκαρη είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (20/3) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

