Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Μαρία Σάκκαρη: Η Παρκς αντίπαλός της στον 2ο γύρο του Miami Open
O αγώνας της Ελληνίδας με την Αμερικανίδα είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής
Απέναντι στην Αλίσια Παρκς θα ξεκινήσει τους αγώνες της στο Miami Open η Μαρία Σάκκαρη.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πέρασε χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο και εκεί θα συναντήσει την 25χρονη Αμερικανίδα που είναι στο Νο105 και απέκλεισε με 7-5, 7-6(4) την Αυστριακή Σίνια Κράους (Νο.120).
Η Παρκς με την Σάκκαρη έπαιξαν προ τετραετίας στην Οστράβα με την Αμερικανίδα να επικρατεί με 2-1 σετ.
Στον 3ο γύρο θα περιμένει η Κόκο Γκοφ.
Ο αγώνας της Σάκκαρη είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (20/3) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
