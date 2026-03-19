Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
ΠΑΟΚ Χάντμπολ γυναικών Κύπελλο Ελλάδας Αναγέννηση Άρτας

Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο

Τα κορίτσια του ΠΑΟΚ επικράτησαν στον τελικό Κυπέλλου με 26-18 επί της Αναγέννησης Άρτας

Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στην Άρτα, βρέθηκε στον Λευκό Πύργο, τηρώντας την καθιερωμένη παράδοση των επιτυχιών.

Οι Κυπελλούχες Ελλάδος φωτογραφήθηκαν με το τρόπαιο στο εμβληματικό σημείο της Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας μία συνήθεια που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια από τα τμήματα του συλλόγου μετά από σημαντικές διακρίσεις.

Με φόντο τον Λευκό Πύργο, το Κύπελλο Ελλάδος πήρε τη θέση του σε μία ακόμη συμβολική στιγμή για τον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του τμήματος στην κορυφή.

Αυτή είναι η όγδοη κούπα για τον ΠΑΟΚ που είναι δεύτερος σε κατακτήσεις τον θεσμό, αφήνοντας στην τρίτη θέση τη Βέροια και τη Νέα Ιωνία. Πρώτη παραμένει η Αναγέννηση Άρτας με δέκα κατακτήσεις.

Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο
Στον Λευκό Πύργο η κούπα του Κυπέλλου χάντμπολ γυναικών: Οι φωτογραφίες των κοριτσιών του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο


6 ΣΧΟΛΙΑ

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

