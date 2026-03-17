Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ και όλα τα ματς του Champions League

Πρόγραμμα γεμάτο με ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα σε όλη την Ευρώπη με ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Τρίτη σήμερα 17/03 και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η δράση ξεκινάει στις 19:45 (Cosmote Sport 7) με τη Σπόρτινγκ να φιλοξενεί στη Λισσαβόνα τη Μπόντο Γκλιμτ στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League. Αργότερα στις 22:00, η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Cosmote Sport 5), η Τσέλσι τη Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 3) και η Μάντσεστερ Σίτι τη Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 2).

Στο μπάσκετ το σημερινό πρόγραμμα έχει τρεις εξ αναβολής αναμετρήσεις της Euroleague. Αρχικά στις 17:00 η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με τη Παρί (Nova Sports Prime), ενώ στις 21:00 η Παρτίζαν με το Ντουμπάι (Nova Sports 4). Τέλος, στις 21:15 (Nova Sports Prime) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαχτσε.

Ακόμη, η Εθνική ομάδα Γυναικών (17:00, ΕΡΤ2) θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Δανία για το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης των προκριματικών του Eurobasket 2027.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά οι επιλογές στις σημερινές μεταδόσεις:

17:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Δανία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ Eurocup Προημιτελικός

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ Champions League

20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άρσεναλ – Λεβερκούζεν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League

21:00 Novasports 4HD Παρτίζαν – Ντουμπάι Euroleague
