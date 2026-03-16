Premier League: Πρόστιμο 10 εκατ. λιρών και απαγόρευση μεταγραφών με αναστολή στην Τσέλσι για παραβίαση οικονομικών κανόνων
SPORTS
Premier League UEFA Τσέλσι Τοντ Μπόελι Ρομάν Αμπράμοβιτς

Οι παραβιάσεις αφορούν την εποχή που η ομάδα ανήκε ακόμη στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Premier League επέβαλλε ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχει επιβληθεί ποτέ σε σύλλογο μέλος της, αλλά όσο περίεργο κι αν ακούγεται η συγκεκριμένη εξέλιξη μόνο... ανακούφιση προσέφερε στην Τσέλσι.

Οι «μπλε» του Λονδίνου, βρισκόταν εδώ και χρόνια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης επιτροπής η οποία εξέταζε πιθανές παρατυπίες που αφορούσαν την περίοδο 2011-2019 (όσον αφορά τις μεταγραφές της πρώτης ομάδας), αλλά και την περίοδο 2019-2022 (για τις μεταγραφές των ακαδημιών).

Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ τα μέλη της επιτροπής εξέτασαν περισσότερα από 200.00 έγγραφα που αφορούσαν τις μεταγραφές του συλλόγου (και κυρίως το κομμάτι των πληρωμών) με την νυν διοίκηση να συνεργάζεται από την πρώτη στιγμή και σε πολλές περιπτώσεις να ενημερώνει η ίδια για τις παρατυπίες που είχαν εντοπισθεί γεγονός που έπαιξε τον ρόλο του στην τελική απόφαση.

Η αρχική εισήγηση της Επιτροπής ήταν να επιβληθεί πρόστιμο 20 εκατομμυρίων λιρών, ωστόσο η στάση της διοίκησης του Τοντ Μπόελι (που διαδέχθηκε τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς όταν υποχρεώθηκε να την πουλήσει) αποδείχθηκε καταλυτική προκειμένου το πρόστιμο που ανακοινώθηκε να είναι ακριβώς στη μέση.

Πέρα από τη χρηματική ποινή, επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών για την πρώτη ομάδα για έναν χρόνο, η οποία όμως έχει ανασταλτατικό χαρακτήρα (αν δεν προκύψει παραβίαση την επόμενη διετία θα... εξαφανιστεί), αλλά και απαγόρευση εγγραφής νέων παικτών στις ακαδημίες για τους επόμενους εννέα μήνες.

Υπενθυμίζουμε ότι η Τσέλσι πριν από δύο χρόνια είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ και από την UEFA για ανάλογες κατηγορίες, αλλά όπως και με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, έτσι και με την Premier League η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε πολλά χαμόγελα στους διοικούντες της ομάδας.

Οι Λονδρέζοι κινδύνευαν σοβαρά με αφαίρεση βαθμών, κάτι που θα κόστιζε τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης περιόδου, οπότε το οικονομικό πρόστιμο είναι διαχειρίσιμο, ειδικά από τη στιγμή που η διοίκηση Μπόελι από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει είχε προνοήσει να κρατήσει 150 εκατ. ευρώ ως οικονομική εγγύηση σε περίπτωση που προέκυπταν πρόστιμα και τιμωρίες από την διακυβέρνηση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης