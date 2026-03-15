Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Καλαμάτα: Η απονομή στην πρωταθλήτρια «Μαύρη Θύελλα», το πάρτι παικτών και οπαδών στο γήπεδο και το πριμ 200.000 του Πρασσά στην ομάδα, δείτε βίντεο
Καλαμάτα: Η απονομή στην πρωταθλήτρια «Μαύρη Θύελλα», το πάρτι παικτών και οπαδών στο γήπεδο και το πριμ 200.000 του Πρασσά στην ομάδα, δείτε βίντεο
Το καμάρι της πόλης θα παίξει στην πρώτη κατηγορία ύστερα από 25 χρόνια, με τον κόσμο, τους ποδοσφαιριστές και τη διοίκηση να γίνεται ένα για αυτή την ιστορική στιγμή
Η Καλαμάτα έγραψε ιστορία και είναι ξανά στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά από 25 χρόνια απουσίας από τα μεγάλα σαλόνια.
Η «Μαύρη Θύελλα» συνδύασε τη μέρα της φιέστας με τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό β' με 1-0.
Μόλις ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα οι παίκτες έκαναν έναν κύκλο. Τραγουδούσαν και χόρευαν με τον κόσμο να δίνει τον δικό του παλμό και να αποθεώνει τους Πρωταθλητές!
Η γιορτή συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.
Εκεί το παρών έδωσε και ο μεγαλομέτοχος της μελανόλευκης ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς. Οι παίκτες της Καλαμάτας φώναξαν ρυθμικά «είναι τρελός ο πρόεδρος», ενώ πήραν και πριμ ύψους 200 χιλιάδων ευρώ για την επιτυχία τους.
Το παρόν έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε και δηλώσεις δίνοντας συγχαρητήρια στον πρόεδρο και την ομάδα:
«Η επιμονή του προέδρου, η αγάπη του κόσμου και η ποιότητα των παικτών μας έφεραν εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή, τη χαιρόμαστε όλοι και να πάμε εξίσου καλά στη Α’ Εθνική».
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιώργος Πρασσάς μίλησε μετά το τέλος του αγώνα και δήλωσε απόλυτα ενθουσιασμένος για το επίτευγμα της ομάδας.
Για την αναμονή 26 ετών για να επιστρέψει η Καλαμάτα στη Super League: «Είμαι χαρούμενος που πραγματοποιήθηκαν οι κόποι μας. Το αφιερώνω στον κόσμο που περίμενε τόσα χρόνια, αλλά στη μητέρα μου και στα παιδιά μου».
Για το τι ήταν αυτό που τον έκανε να συνεχίσει στην Καλαμάτα μετά από όσα έγιναν πέρυσι: «Πέρυσι αν και δεν πήραμε το πρωτάθλημα πήγαμε πολύ καλά, για δύο λεπτά θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Κοιτάξαμε να γίνουμε καλύτεροι και το είδατε, πώς το πήραμε».
Για το τι μπορεί να ευχηθεί για τη συνέχεια: «Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι».
Το μήνυμά του προς τον κόσμο: «Να χαίρονται και να είναι ενωμένοι. Να μας στηρίζουν».
Μετά και το πάρτυ στα αποδυτήρια κανείς δεν έφυγε από τις κερκίδες, περιμένοντας τους παίκτες έναν έναν να βγουν ξανά στο γήπεδο για το τελετουργικό της απονομής.
Οι παίκτες έβγαιναν ένας ένας για να αποθεωθούν και μόλις έκανε την εμφάνισή του ο αρχηγός, Γιώργος Παμλίδης είχε έρθει η ώρα να σηκωθεί το τρόπαιο στον ουρανό της Μεσσηνίας.
Η «Μαύρη Θύελλα» συνδύασε τη μέρα της φιέστας με τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό β' με 1-0.
Μόλις ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα οι παίκτες έκαναν έναν κύκλο. Τραγουδούσαν και χόρευαν με τον κόσμο να δίνει τον δικό του παλμό και να αποθεώνει τους Πρωταθλητές!
⚫️⚪️ Η βράβευση του Γιώργου Πρασσά και της μητέρας του κυρίας Μαρίας στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας pic.twitter.com/Oi3ZZHNBVY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 15, 2026
Η γιορτή συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.
Εκεί το παρών έδωσε και ο μεγαλομέτοχος της μελανόλευκης ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς. Οι παίκτες της Καλαμάτας φώναξαν ρυθμικά «είναι τρελός ο πρόεδρος», ενώ πήραν και πριμ ύψους 200 χιλιάδων ευρώ για την επιτυχία τους.
Το παρόν έδωσε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έκανε και δηλώσεις δίνοντας συγχαρητήρια στον πρόεδρο και την ομάδα:
«Η επιμονή του προέδρου, η αγάπη του κόσμου και η ποιότητα των παικτών μας έφεραν εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή, τη χαιρόμαστε όλοι και να πάμε εξίσου καλά στη Α’ Εθνική».
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιώργος Πρασσάς μίλησε μετά το τέλος του αγώνα και δήλωσε απόλυτα ενθουσιασμένος για το επίτευγμα της ομάδας.
Για την αναμονή 26 ετών για να επιστρέψει η Καλαμάτα στη Super League: «Είμαι χαρούμενος που πραγματοποιήθηκαν οι κόποι μας. Το αφιερώνω στον κόσμο που περίμενε τόσα χρόνια, αλλά στη μητέρα μου και στα παιδιά μου».
Για το τι ήταν αυτό που τον έκανε να συνεχίσει στην Καλαμάτα μετά από όσα έγιναν πέρυσι: «Πέρυσι αν και δεν πήραμε το πρωτάθλημα πήγαμε πολύ καλά, για δύο λεπτά θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Κοιτάξαμε να γίνουμε καλύτεροι και το είδατε, πώς το πήραμε».
Για το τι μπορεί να ευχηθεί για τη συνέχεια: «Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι».
Το μήνυμά του προς τον κόσμο: «Να χαίρονται και να είναι ενωμένοι. Να μας στηρίζουν».
⚫️⚪️🔥 Η Μαύρη Θύελλα στην μεγάλη κατηγορία και η Καλαμάτα φλέγεται! pic.twitter.com/rRgF599nNk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 15, 2026
Μετά και το πάρτυ στα αποδυτήρια κανείς δεν έφυγε από τις κερκίδες, περιμένοντας τους παίκτες έναν έναν να βγουν ξανά στο γήπεδο για το τελετουργικό της απονομής.
⚫️⚪️🏟️ Οι φίλοι της Καλαμάτας ζήτησαν νέο γήπεδο από τον πρόεδρο Γιώργο Πρασσά! pic.twitter.com/ho0eWvRzWT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 15, 2026
Οι παίκτες έβγαιναν ένας ένας για να αποθεωθούν και μόλις έκανε την εμφάνισή του ο αρχηγός, Γιώργος Παμλίδης είχε έρθει η ώρα να σηκωθεί το τρόπαιο στον ουρανό της Μεσσηνίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα