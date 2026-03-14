Μύκονος - Προμηθέας 89-99: Νίκη για τους Πατρινούς μετά από 7 αγωνιστικές, δείτε βίντεο
Μύκονος - Προμηθέας 89-99: Νίκη για τους Πατρινούς μετά από 7 αγωνιστικές, δείτε βίντεο
Τέλος στο αρνητικό σερί επτά αγώνων έβαλε ο Προμηθέας περνώντας από το νησί των ανέμων και πλησίασε ξανά στις θέσεις των playoffs
Την πρώτη του νίκη στο 2026 πανηγύρισε ο Προμηθέας, που στο ντεμπούτο του Μάριου Μπατή στον πάγκο του νίκησε εκτός έδρας με 99-89 τη Μύκονο για την 21η αγωνιστική στη Stoiximan Basket League .
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πατρινοί έβαλαν τέλος σε ένα σερί 7 ηττών και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-12. Έτσι «έπιασαν» τους νεοφώτιστους που με τη σειρά τους μετρούν τέσσερα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.
Πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 8η θέση με τον Προμηθέα Βίκος Cola να έχει το πλεονέκτημα καθώς έχει νικήσει και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πατρινοί έβαλαν τέλος σε ένα σερί 7 ηττών και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-12. Έτσι «έπιασαν» τους νεοφώτιστους που με τη σειρά τους μετρούν τέσσερα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.
Πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 8η θέση με τον Προμηθέα Βίκος Cola να έχει το πλεονέκτημα καθώς έχει νικήσει και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια.
