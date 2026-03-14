Παναθηναϊκός: Χωρίς Λεσόρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ο Εργκίν Αταμάν δεν θέλει να επιβαρύνει τον Γάλλο σέντερ εν όψει της δύσκολης συνέχειας στη Euroleague
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL (15/3, 16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).
Ο Εργκίν Άταμαν θέλει να ξεκουράσει τον Ματίας Λεσόρ στην εν λόγω αναμέτρηση, προκειμένου να πάρει... ανάσες για τη EuroLeague και να μην υπάρχει έξτρα πίεση με το που επέστρεψε στην ενεργό δράση και να προφυλλαχθεί. Προτιμάται να μείνει ξεκούραστος για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα την Παρασκευή στις 21 Μαρτίου στο T-Center στις 21:15.
Να τονιστεί ότι ο Γάλλος σέντερ έκανε την επιστροφή του στα παρκέ μετά τον Δεκέμβριο του 2024, στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις όπου αγωνίστηκε για 23 λεπτά σημειώνοντας 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
