ΑΕΚ: Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League

Football Rankings, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς , έχει πλέον 12% πιθανότητες να φτάσει στον τελικό της Λειψίας και να κερδίσει την κούπα.





🏆 To Win the Conference League:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace - 22%

🇫🇷 Strasbourg - 20%

🇬🇷 AEK Athens - 12%

🇪🇸 Rayo Vallecano - 12%

🇮🇹 Fiorentina - 6%

🇩🇪 Mainz - 6%

🇺🇦 Shakhtar - 6%

🇳🇱 AZ Alkmaar - 4%

🇨🇾 AEK Larnaca - 4%

🇨🇿 Sparta Praha - 3%

🇵🇱 Raków Częstochowa - 3%



(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/qB8wxLxWrA — Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2026