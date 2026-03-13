ΑΕΚ: Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League
Η ΑΕΚ έχει 12% πιθανότητες να φτάσει στη Λειψία και να κερδίσει την κούπα - Η Κρίσταλ Πάλας το φαβορί

Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League 2026 δίνουν την ΑΕΚ τα «Football Rankings».

Η Ένωση κέρδισε 4-0 την Τσέλιε στην Σλοβενία στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» και έχει κλείσει ήδη εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. 

Σύμφωνα με το Football Rankings, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς , έχει πλέον 12% πιθανότητες να φτάσει στον τελικό της Λειψίας και να κερδίσει την κούπα. 

Η ΑΕΚ στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Ράγιο Βαγιεκάνο η οποία κέρδισε 3-1 την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία και είναι πλέον τυπική διαδικασία η ρεβάνς στην Ισπανία. 

Η Ράγιο έχει και αυτή 12% πιθανότητες ενώ μόλις 6% έχει η Φιορεντίνα. Μεγάλο φαβορί για την κούπα παραμένει με 22% η Κρίσταλ Πάλας η οποία έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΚ Λάρνακας στην Αγγλίας στον 1ο αγώνα της φάσης των 16. 

Το Στρασβούργο που έκανε διπλό στην έδρα της Ριέκα στο 1ο ματς έχει 20% και είναι στη 2η θέση της σχετικής λίστας. 



