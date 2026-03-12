Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Κααμπί, βίντεο
«Ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη οικογένειά μου» δήλωσε μετά την ανανέωση ο Μαροκινός
Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα παραμείνει και τα επόμενα 2 χρόνια ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Μαροκινός στράικερ συμφώνησε σε όλα με τους Πειραιώτες και θα συνεχίσει να φοράει τα ερυθρόλευκα με τα οποία έχει γράψει ιστορία σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση μέσα από βίντεο στο οποίο ο Μαροκινός επιθετικός είναι μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο νέο μουσείο του συλλόγου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
«Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους» αναφέρει στη λεζάντα το βίντεο.
«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω κι άλλα όπως έδωσα και στις προηγούμενες σεζόν.
Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους. Αχ αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού… Ένιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου.
Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που με υποστηρίζουν και τιμούν την προσπάθειά μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για εμένα», είπε ο Ελ Κααμπί.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό του 2023 και έως σήμερα έχει παίξει σε 126 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει σκοράρει 78 φορές (12 ασίστ).
Με δικό του γκολ ο Ολυμπιακός νίκησε στην παράταση την Φιορεντίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέκτησε το 2024 το Conference League.
Ο Μαροκινός κέρδισε επίσης με τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα και το Κύπελλο το 2025.
