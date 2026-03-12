Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την ανανέωση του Ελ Κααμπί με το λεπτό του ιστορικού γκολ στον τελικό του Conference League
Η φωτογραφία είναι από το μουσείο του Ολυμπιακού και στο φόντο υπάρχουν κούπες της ομάδας από το παρελθόν και το παρόν της ιστορίας των ερυθρολεύκων
Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο δικηγόρος και ατζέντης του Μαροκινού στράικερ βρίσκεται στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τους διοικούντες και η επισημοποίηση της συμφωνίας είναι προ των πυλών.
Μάλιστα, οι ερυθρόλευκοι προανήγγειλαν την ανανέωση του Ελ Κααμπί με ανάρτησή τους στα social media.
Συγκεκριμένα, ο φορ του Ολυμπιακού διακρίνεται στο μουσείο της ομάδας με ανοιχτα χέρια μπροστά από γεμάτη τροπαιοθήκη.
⏳#OlympiacosFC pic.twitter.com/jKlYM23HHH— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026
