Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την ανανέωση του Ελ Κααμπί με το λεπτό του ιστορικού γκολ στον τελικό του Conference League
Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο δικηγόρος και ατζέντης του Μαροκινού στράικερ βρίσκεται στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τους διοικούντες και η επισημοποίηση της συμφωνίας είναι προ των πυλών.

Μάλιστα, οι ερυθρόλευκοι προανήγγειλαν την ανανέωση του Ελ Κααμπί με ανάρτησή τους στα social media.

Συγκεκριμένα, ο φορ του Ολυμπιακού διακρίνεται στο μουσείο της ομάδας με ανοιχτα χέρια μπροστά από γεμάτη τροπαιοθήκη.


