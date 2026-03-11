Στίβος: Μονομαχία Ντουπλάντις με Καραλή στην Ουψάλα, η πρώτη μετά το 6,17μ του Μανόλο

Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Την Πέμπτη (19:30) στην Ουψάλα ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στην έδρα του Μόντο Ντουπλάντις στη μεγάλη μάχη του επί κοντώ
Στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ Mondo Classic της Ουψάλα, αγωνίζεται αύριο (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.
Αυτή η αναμέτρηση των δύο κορυφαίων επικοντιστών των τελευταίων ετών στην IFU Arena δεν μοιάζει όμως με καμία από τις 40 προηγούμενες, στις οποίες ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετράει μία νίκη και ο Σουηδός 39.
Αυτή τη φορά ο Καραλής έχει τον αέρα του κατόχου της καλύτερης επίδοσης στον κόσμο με 6.17, ένα άλμα που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος στην ιστορία του αγωνίσματος πλην του ιδίου και του Ντουπλάντις.
Η προηγούμενη και μοναδική αναμέτρησή τους το 2026, στις 22 Φεβρουαρίου στο Κλερμόν, δεν μπορεί να συγκριθεί με την αυριανή, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ακόμα σε φάση δοκιμής των νέων κονταριών του και περιορίστηκε στο 5.90, αποτυγχάνοντας στη συνέχεια στα 6.05, ενώ ο Σουηδός είχε κάνει τον πρώτο του αγώνα και μετά το επιτυχημένο στα 6.05 δοκίμασε στα 6.31.
Η μονομαχία τους στην Ουψάλα θα δώσει την πρώτη, όχι ξεκάθαρη, αλλά σίγουρα ενδεικτική απάντηση για το πόσο κοντά έχει φτάσει στα στάνταρ του Ντουπλάντις ο Καραλής, σε έναν αγώνα όπου μετέχουν ακόμα οι Σόντρε Γκούτορμσεν (6.06 φετινό), Ζακ Μπράντφορντ (6.01), Κέρτις Μάρσαλ (6.01), Κέι Σι Λάιτφουτ (5.91), Σαμ Κέντρικς (5.85), Κρις Νίλσεν (5.85) και Μένο Φλόον (5.77). Κάτι σαν μίνι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δηλαδή…
