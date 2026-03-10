Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Challenge Cup: Πανέτοιμος στην Ιταλία ο Παναθηναϊκός για τον πρώτο τελικό με τη Βαλεφόλια
Ο Παναθηναϊκός για τρίτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τις πράσινες να αντιμετωπίζουν αύριο (11/3, 21.00, CosmoteSport9) την ιταλική Βαλεφόλια στο Πέζαρο, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ακολυθήσει η ρεβάνς στην Αθήνα
Πλέον μετράμε αντίστροφά για τον πρώτο τελικό του Challenge Cup που θα βρει αντιμέτωπες την ιταλική Βαλεφόλια και τον Παναθηναϊκό.
Η ιταλική ομάδα, αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός για τρίτη (αλλά με την προηγούμενη να είναι πολλά χρόνια πίσω) και το ανεπίσημο σερβίς δόθηκε σήμερα (10/3) με την επίσημη συνέντευξη Τύπου σε ξενοδοχείο στο Πέζαρο (όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας καθώς το γήπεδο της Βαλεφόλια δεν πληρεί τις προδιαγραφές της CEV).
Ο πρόεδρος της ιταλικής ομάδας καλωσόρισε τον Παναθηναϊκό και όλους τους παριστάμενους ενώ αμέσως μετά το λόγο πήραν οι αρχηγοί των δύο ομάδων η Ιταλίδα κεντρικός Σόνια Κάντι και η λίμπερο της ελληνικής ομάδας Πένυ Ρόγκα, καθώς και οι δυο προπονητές Αντρέα Πιστόλα και Αλεσάντρο Κιαπίνι.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τονίστηκε πως το μόνο βέβαιο είναι ότι στο τέλος αυτών των ιστορικών τελικών μια από τις δυο ομάδες θα έχει κατακτήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό της τίτλο, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη αναμέτρηση, αλλά για μια ευκαιρία ανάδειξης μιας νέας πρωταγωνίστριας στη διοργάνωση.
Αλεσάντρο Κιαπίνι (προπονητής Παναθηναϊκού): «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το πώς εξελίσσεται η σεζόν. Δυστυχώς κάναμε λάθος σε έναν αγώνα, αυτόν που για λίγο θα μας έδινε την πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά αυτά συμβαίνουν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να παραπονεθώ για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Και για εμάς η πρόκριση σε αυτόν τον τελικό ήταν ένας πολύ σημαντικός στόχος και όχι εύκολος να επιτευχθεί. Τα καταφέραμε και είμαστε σίγουρα πάρα πολύ ικανοποιημένοι».
Πένυ Ρόγκα (αρχηγός Παναθηναϊκού): «Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλες οι συμπαίκτριές μου είναι ενθουσιασμένες για αυτόν τον αγώνα. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Για τον σύλλογο είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι η τρίτη φορά που βρίσκεται σε έναν τελικό, όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε κατακτήσει κάποιο τρόπαιο. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να πετύχει το αποτέλεσμα».
Σόνια Κάντι (αρχηγός Βαλεφόλια): «Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη για αυτό το επίτευγμα που καταφέραμε να πετύχουμε. Όλα ξεκίνησαν από πέρυσι, με την πρόκριση που κερδίσαμε μέσα στο γήπεδο για αυτή τη διοργάνωση και μέσα από όλα τα στάδια αυτής της σεζόν καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτόν τον τελικό. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι ο πρώτος τελικός για αυτόν τον σύλλογο. Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε μεγάλη πρόοδος, δουλέψαμε πολύ και σιγά-σιγά καταφέραμε να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα είμαστε πολύ ενθουσιασμένες που θα το διεκδικήσουμε και θα δώσουμε ό,τι έχουμε, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Πρόκειται για έναν αγώνα με ιδιαίτερη σημασία και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα πάντα».
Αντρέα Πιστόλα (προπονητής Βαλεφόλια): «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί είχαμε θέσει ως έναν από τους βασικούς στόχους αυτής της σεζόν να παρουσιαστούμε καλά στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι την τελική φάση μάς δίνει μεγάλη ικανοποίηση και ταυτόχρονα, ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε κάτι σημαντικό. Είμαι επίσης ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συναντήσω τον Αλεσάντρο (σ.σ Κιαπίνι) σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είχαμε ξεκινήσει την πορεία μας μαζί πριν από πολλά χρόνια, στη Serie B, στις αρχές της δεκαετίας του 2000».
Σε ερώτησή σχετικά με το τι σημαίνει για δύο Ιταλούς προπονητές να βρίσκονται αντιμέτωποι σε έναν ευρωπαϊκό τελικό και κατά πόσο αυτό αναδεικνύει τη φιλοσοφία της ιταλικής σχολής προπονητικής στο βόλεϊ, οι δύο τεχνικοί τόνισαν:
Αντρέα Πιστόλα: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί Ιταλοί προπονητές σε όλη την Ευρώπη και αυτό δείχνει ότι το ιταλικό βόλεϊ εξελίσσεται και βελτιώνεται με τον χρόνο. Είναι χαρά για μένα που θα αντιμετωπίσω τον Αλεσάντρο σε αυτόν τον τελικό. Αυτό επιβεβαιώνει επίσης ότι το βόλεϊ παγκοσμίως ανεβαίνει επίπεδο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω απέναντί του».
Αλεσσάντρο Κιαπίνι: «Ο Αντρέα έχει ήδη πει σχεδόν τα πάντα και συμφωνώ με όσα είπε. Υπάρχουν πολλοί Ιταλοί προπονητές και είχαμε την τύχη να μάθουμε πολλά από τους παίκτες που έχουμε προπονήσει στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί Ιταλοί προπονητές σε όλη την Ευρώπη και είμαι κι εγώ πολύ χαρούμενος που θα συναντήσω τον Αντρέα. Η καριέρα μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, όταν παίζαμε στην τρίτη κατηγορία, η οποία τότε είχε ένα απίστευτα υψηλό επίπεδο».
