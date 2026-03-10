Challenge Cup: Πανέτοιμος στην Ιταλία ο Παναθηναϊκός για τον πρώτο τελικό με τη Βαλεφόλια

Ο Παναθηναϊκός για τρίτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τις πράσινες να αντιμετωπίζουν αύριο (1 1/3, 21.00, CosmoteSport9) την ιταλική Βαλεφόλια στο Πέζαρο, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ακολυθήσει η ρεβάνς στην Αθήνα