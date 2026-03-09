Η Motor Oil, μέσα από την πρωτοβουλία «Φροντίζω τον Αθλητισμό», επενδύει συστηματικά στον ελληνικό αθλητισμό, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά και στις ίσες ευκαιρίες
ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη 12/3 οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο
Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση θα υπογραφεί η σύμβαση για την παραχώρηση του γηπέδου στον ΠΑΟΚ προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως έδρα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο
Νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όταν ήρθε η ώρα για τη Νέα Τούμπα η CEO του Δικεφάλου Μαρία Γκοντσάρεβα αφού τόνισε ότι «Είμαστε μέσα στα πλαίσια, αλλά υπάρχουν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς. Το έργο είναι σύνθετο και αφορά τον αστικό ιστό», όταν ρωτήθηκε για το τι ισχύει με τη μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο είπε: «Η σύμβαση θα υπογραφεί άμεσα, με τον ΠΑΟΚ να αναλαμβάνει μέρος του κόστους εργασιών. Θέλουμε το στάδιο έτοιμο όταν το χρειαστούμε. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν».
Λίγες ώρες αργότερα γινόταν γνωστό ότι εκτός συγκλόνιστικού απροόπτου η σύμβαση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ με τη διοίκηση του Σταδίου θα υπογραφεί το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3), παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.
Από τη στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση θα ξεκαθαρίσει και το πότε θα ξεκινήσουν τα βελτιωτικά έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου το ιστορικό γήπεδο να φιλοξενήσει τόσο τους αγώνες της Super League 1, όσο και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Δικεφάλου.
