ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη 12/3 οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο
SPORTS
ΠΑΟΚ Καυτανζόγλειο Νέα Τούμπα Γιάννης Βρούτσης

ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη 12/3 οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση θα υπογραφεί η σύμβαση για την παραχώρηση του γηπέδου στον ΠΑΟΚ προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως έδρα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο

ΠΑΟΚ: Την Πέμπτη 12/3 οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όταν ήρθε η ώρα για τη Νέα Τούμπα η CEO του Δικεφάλου Μαρία Γκοντσάρεβα αφού τόνισε ότι «Είμαστε μέσα στα πλαίσια, αλλά υπάρχουν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από εμάς. Το έργο είναι σύνθετο και αφορά τον αστικό ιστό», όταν ρωτήθηκε για το τι ισχύει με τη μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο είπε:  «Η σύμβαση θα υπογραφεί άμεσα, με τον ΠΑΟΚ να αναλαμβάνει μέρος του κόστους εργασιών. Θέλουμε το στάδιο έτοιμο όταν το χρειαστούμε. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν».

Λίγες ώρες αργότερα γινόταν γνωστό ότι εκτός συγκλόνιστικού απροόπτου η σύμβαση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ με τη διοίκηση του Σταδίου θα υπογραφεί το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3), παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Από τη στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση θα ξεκαθαρίσει και το πότε θα ξεκινήσουν τα βελτιωτικά έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου το ιστορικό γήπεδο να φιλοξενήσει τόσο τους αγώνες της Super League 1, όσο και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Δικεφάλου.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης