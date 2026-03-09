Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «διπλό» του Indian Wells και θυμήθηκαν τη βόλτα με το καρότσι του σούπερ μάρκετ
Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «διπλό» του Indian Wells και θυμήθηκαν τη βόλτα με το καρότσι του σούπερ μάρκετ

Το στιγμιότυπο αυτό είναι από το 2024, όταν οι δυο τους και πάλι είχαν βρεθεί στο Indian Wells, και ζήτησαν από μια γυναίκα να τους φωτογραφίσει

Τα ξημερώματα της Τρίτης, Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς αγωνίζονται μαζί στο διπλό του Indian Wells, του τουρνουά που διεξάγεται στην Καλιφόρνια.

Ο Έλληνας τενίστας και ο Σέρβος αστέρας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, θέλοντας αρχικά να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς στον πρώτο γύρο του θεσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το «ελληνικό» δίδυμο μας θύμισε μια επική φωτογραφία, με πρωταγωνιστή ένα... καρότσι σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, βλέπουμε τον Τσιτσιπά μέσα σε αυτό, με τον Τζόκοβιτς να είναι ο «οδηγός». Το στιγμιότυπο αυτό είναι από το 2024, όταν οι δυο τους και πάλι είχαν βρεθεί στο Indian Wells, και ζήτησαν από μια γυναίκα να τους φωτογραφίσει.

«Το νέο σας ζευγάρι στο διπλό του Indian Wells. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε», έγραψε στα social media ο Έλληνας άσος.
