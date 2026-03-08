Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Παπαδόπουλος: «Δεν σέβονται την προσπάθειά μας, πάμε για τις θέσεις 5-8»
Ο τεχνικός του Λεβαδειακού στάθηκε στον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι απέναντι στους «πράσινους», μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του, αλλά άφησε σαφείς αιχμές για αντιμετώπιση... ασέβειας προς την ομάδα του στη διάρκεια της σεζόν
Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λιβαδειά, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν στάθηκε μόνο στην αγωνιστική εικόνα του συγκεκριμένου 90λεπτου. Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για την πορεία των Βοιωτών, βγάζοντας ένα παράπονο για τις διαιτητικές αποφάσεις που έχουν κοστίσει στην ομάδα του.
Σχολιάζοντας καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του Λεβαδειακού εξήγησε πώς η ομάδα του έχασε τον έλεγχο, παρότι μπήκε καλά στον αγωνιστικό χώρο:
«Ξεκινήσαμε να έχουμε εμείς την μπάλα, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και στην πρώτη - δεύτερη στιγμή μείναμε πίσω στο σκορ. Μετά ήρθε ένα πέναλτι και έγινε 0-2. Καταλαβαίνετε όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες και πας στο ημίχρονο με 0-2 είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά. Εγώ αυτό που θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να έχει σχέση το σημερινό παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να μείνει στην τέταρτη θέση. Προφανώς δεν το σέβονται, γιατί την μια είναι οφσάιντ το αυτί ενός παίκτη μας, την άλλη η μύτη του παπουτσιού και την άλλη κάτι άλλο και κάτι άλλο. Οι παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια που έχουν φτάσει ως εδώ. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι οι θέσεις 5-8 και θα το διεκδικήσουμε».
