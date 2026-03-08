Παπαδόπουλος: «Δεν σέβονται την προσπάθειά μας, πάμε για τις θέσεις 5-8»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού στάθηκε στον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι απέναντι στους «πράσινους», μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του, αλλά άφησε σαφείς αιχμές για αντιμετώπιση... ασέβειας προς την ομάδα του στη διάρκεια της σεζόν