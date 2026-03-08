O Βασίλης Χατζηπαναγής έγινε... Άγιος: Το φοβερό μπλουζάκι που φορούσε φίλαθλος του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, βίντεο
SPORTS
Ηρακλής Παναθηναϊκός Basket League Βασίλης Χατζηπαναγής

O Βασίλης Χατζηπαναγής έγινε... Άγιος: Το φοβερό μπλουζάκι που φορούσε φίλαθλος του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, βίντεο

Το άσπρο μπλουζάκι απεικόνιζε τον θρύλο του Γηραιού ως «Άγιο Χατζηπανάγιο Βασίλειο»

O Βασίλης Χατζηπαναγής έγινε... Άγιος: Το φοβερό μπλουζάκι που φορούσε φίλαθλος του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, βίντεο
UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ηρακλής πανηγύρισε τεράστια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό με 76-74 και ο κόσμος του το χάρηκε πραγματικά με την ψυχή του. 

Μάλιστα ένας φίλαθλος του Ηρακλή φορούσε ένα πολύ ευρηματικό μπλουζάκι προς τιμήν του θρύλου της ομάδας, Βασίλη Χατζηπαναγή

Το άσπρο μπλουζάκι τον απεικόνιζε ως «Άγιο Χατζηπανάγιο Βασίλειο» και ίσως ο φίλος του Ηρακλή να το χρησιμοποίησε και για προσευχές, οι οποίες έπιασαν καθώς η νίκη ήρθε. 

Θυμίζουμε ότι τον μοναδικό τίτλο που έχει κατακτήσει ο Ηρακλής, τον έχει με τον «Βάσια», το Κύπελλο Ελλάδας το 1976.
UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης