O Βασίλης Χατζηπαναγής έγινε... Άγιος: Το φοβερό μπλουζάκι που φορούσε φίλαθλος του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, βίντεο
Το άσπρο μπλουζάκι απεικόνιζε τον θρύλο του Γηραιού ως «Άγιο Χατζηπανάγιο Βασίλειο»
Ο Ηρακλής πανηγύρισε τεράστια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό με 76-74 και ο κόσμος του το χάρηκε πραγματικά με την ψυχή του.
Μάλιστα ένας φίλαθλος του Ηρακλή φορούσε ένα πολύ ευρηματικό μπλουζάκι προς τιμήν του θρύλου της ομάδας, Βασίλη Χατζηπαναγή.
Το άσπρο μπλουζάκι τον απεικόνιζε ως «Άγιο Χατζηπανάγιο Βασίλειο» και ίσως ο φίλος του Ηρακλή να το χρησιμοποίησε και για προσευχές, οι οποίες έπιασαν καθώς η νίκη ήρθε.
Θυμίζουμε ότι τον μοναδικό τίτλο που έχει κατακτήσει ο Ηρακλής, τον έχει με τον «Βάσια», το Κύπελλο Ελλάδας το 1976.
