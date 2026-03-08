Το καλάθι του Έντλερ Ντέιβις που έσπασε την κατάρα 21 χρόνων για τον Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό, βίντεο
Το καλάθι του Έντλερ Ντέιβις που έσπασε την κατάρα 21 χρόνων για τον Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε στην 4η ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα με το καλάθι του Ντέιβις στην εκπνοή

Το καλάθι του Έντλερ Ντέιβις που έσπασε την κατάρα 21 χρόνων για τον Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό, βίντεο
Ο Ηρακλής έγραψε ιστορία, νικώντας τον Παναθηναϊκό στην Basket League μετά από 21 χρόνια. 

Ο Γηραιός επικράτησε 76-74 και ανάγκασε τους πράσινους στην 4η φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα και τους απομάκρυναν από τον Ολυμπιακό. 

Ήρωας του ματς ο Έντλερ Ντέιβις o οποίος πέτυχε λέι απ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού για το τελικό σκορ και την ιστορική νίκη του Ηρακλή ύστερα από 21 χρόνια. 


Ο Αμερικανός υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2025 στον Γηραιό από την ομάδα του Αμβούργου και όλοι οι φίλαθλοι ονειρεύονταν να ζήσουν από τα... χεράκια του τέτοιες αξέχαστες στιγμές.

