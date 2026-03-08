Το καλάθι του Έντλερ Ντέιβις που έσπασε την κατάρα 21 χρόνων για τον Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε στην 4η ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα με το καλάθι του Ντέιβις στην εκπνοή
Ο Ηρακλής έγραψε ιστορία, νικώντας τον Παναθηναϊκό στην Basket League μετά από 21 χρόνια.
Ο Γηραιός επικράτησε 76-74 και ανάγκασε τους πράσινους στην 4η φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα και τους απομάκρυναν από τον Ολυμπιακό.
Ήρωας του ματς ο Έντλερ Ντέιβις o οποίος πέτυχε λέι απ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού για το τελικό σκορ και την ιστορική νίκη του Ηρακλή ύστερα από 21 χρόνια.
Ο Αμερικανός υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2025 στον Γηραιό από την ομάδα του Αμβούργου και όλοι οι φίλαθλοι ονειρεύονταν να ζήσουν από τα... χεράκια του τέτοιες αξέχαστες στιγμές.
