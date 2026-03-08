Super League 2: Ο Ηρακλής συνέχισε την αήττητη προέλαση του, δείτε βίντεο

Ο Γηραιός, που έχει εξασφαλίσει την άνοδο του, Ηρακλής νίκησε εκτός έδρας με 2-0 και τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ η Νίκη Βόλου επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0