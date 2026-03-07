Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον Βιδάλ: «Όταν έπαιζα με τη Ρεάλ ένιωθα ότι με κλέβουν, για εκείνη εφευρέθηκε το VAR»
Ο Χιλιανός έκανε παράπονα για τον τρόπο που τον αντιμετώπιζαν οι διαιτητές όταν έπαιζε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, είτε με τη φανέλα της Μπάγερν είτε της Μπαρτσελόνα
Ο Αρτούρο Βιδάλ σε συνέντευξή του έκανε παράπονα για τις διαιτησίες που αντιμετώπισε όταν αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα και ήταν αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αναφέρθηκε και στα ματς της βασίλισσας με την Μπάγερν στο Champions League.
«Ναι, ένιωσα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης με λήστεψε. Σε δύο παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League, στα προημιτελικά και στα ημιτελικά, όταν μας απέκλεισαν.
Το VAR εισήχθη λόγω της Ρεάλ Μαδρίτης. Πριν από αυτό, υπήρχαν απλώς πάρα πολλές αδικίες. Γι' αυτό εφηύραν το VAR, για να μην κλέβουν πια.
Όταν η Ρεάλ φοβάται, ο διαιτητής ξεκινά το σόου του. Αυτή η ληστεία δεν μπορεί να συμβεί στο Champions League. Το νιώσαμε πολύ και αρχίζεις να αναρωτιέσαι λίγο.
Θέλαμε να περάσουμε και υπάρχει πολύς θυμός στο ότι ένας αγώνας τέτοιας έντασης κρίνεται από τον διαιτητή. Έκανε πολλά λάθη και μας απέκλεισε από το Champions League. Όταν [οι διαιτητές] σε ντροπιάζουν έτσι, είναι πραγματικά δύσκολο να το ανεχτείς. Σε κάνει πολύ θυμωμένο».
