Αφιέρωμα της Marca στη Μαριγκόνα: Η κοπέλα από το Κόσσοβο που έγινε γνωστή λόγω του Ολυμπιακού
Αφιέρωμα της Marca στη Μαριγκόνα: Η κοπέλα από το Κόσσοβο που έγινε γνωστή λόγω του Ολυμπιακού
Η 25χρονη φίλαθλος του Ολυμπιακού αύξησε τους ακολούθους της από 97 σε 23.000 μέσα σε λίγες ώρες
«Λίγα δευτερόλεπτα στην τηλεόραση μπορούν να αλλάξουν μια ζωή».
Έτσι ξεκινά το αφιέρωμα της ισπανικής Marca για την Μαριγκόνα, 25χρονη γυναίκα που πήγε να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό να παίζει με την Βιλερμπάν την περασμένη σεζόν και έγινε διάσημη από το πουθενά.
Οι Ισπανοί σχολίασαν το φαινόμενο της τόσο γρήγορης έκθεσης και την απότομη αύξηση της δημοτικότητας και τη δουλειά που κάνουν τα social media σε αυτό.
«Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι κάμερες εστίασαν πάνω της και από άγνωστη έγινε διάσημη.
Οι οπαδοί κατάφεραν να την βρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε.
Πριν από εκείνη τη στιγμή, είχε μόλις 97 ακόλουθους στο Instagram . Εκείνο το βράδυ, είχε ήδη 23 χιλιάδες.
''Μετά τον αγώνα, γύρισα σπίτι και δεν είχα καταλάβει τίποτα. Ήταν τρελό. Δεν περίμενα κάτι τόσο απλό όσο το να πάω σε έναν αγώνα να προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον'', ομολόγησε.
Σε μια εβδομάδα, είχε ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 150.000 ακόλουθους. Τώρα έχει 293.000. Και στο TikTok, έχει κερδίσει άλλους 100.000.


Η Μαριγκόνα γεννήθηκε στο Κόσοβο , αλλά η αστάθεια της χώρας οδήγησε την οικογένειά της να μετακομίσει στη Γερμανία . Εκεί σπούδασε νοσηλευτική.
Γνώρισε επίσης τον φίλο της, έναν Έλληνα επιχειρηματία που αγοράζει και πουλάει χρυσό και κοσμήματα. Είναι φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού.
Από τότε που έγινε διάσημη, η νεαρή γυναίκα έχει λάβει πολλές προτάσεις για να εργαστεί ως μοντέλο ή σε τηλεοπτικά προγράμματα στην Ελλάδα, αν και το όνειρό της είναι να γίνει ηθοποιός.
Έχει υπάρξει το πρόσωπο σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με το μπάσκετ, όπως το περσινό Κύπελλο Ιταλίας .
Εμφανίστηκε επίσης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του EuroBasket 2025 υποστηρίζοντας την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Και, φυσικά, σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού».

