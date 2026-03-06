Αφιέρωμα της Marca στη Μαριγκόνα: Η κοπέλα από το Κόσσοβο που έγινε γνωστή λόγω του Ολυμπιακού

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marigona gona (@gonnaaaam7)

Η Μαριγκόνα γεννήθηκε στο Κόσοβο , αλλά η αστάθεια της χώρας οδήγησε την οικογένειά της να μετακομίσει στη Γερμανία . Εκεί σπούδασε νοσηλευτική.Γνώρισε επίσης τον φίλο της, έναν Έλληνα επιχειρηματία που αγοράζει και πουλάει χρυσό και κοσμήματα. Είναι φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού.Από τότε που έγινε διάσημη, η νεαρή γυναίκα έχει λάβει πολλές προτάσεις για να εργαστεί ως μοντέλο ή σε τηλεοπτικά προγράμματα στην Ελλάδα, αν και το όνειρό της είναι να γίνει ηθοποιός.Έχει υπάρξει το πρόσωπο σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με το μπάσκετ, όπως το περσινό Κύπελλο Ιταλίας .Εμφανίστηκε επίσης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του EuroBasket 2025 υποστηρίζοντας την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Και, φυσικά, σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού».