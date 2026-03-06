Ο Μάικ Τζέιμς απολογήθηκε δημόσια για το επεισόδιο με τον Οκόμπο

Ο Αμερικανός άσος της Μονακό με ανάρτηση του στα social media ζήτησε συγγνώμη από τον Έλι Οκόμπο για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ