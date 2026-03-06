Ο Μάικ Τζέιμς απολογήθηκε δημόσια για το επεισόδιο με τον Οκόμπο
Ο Μάικ Τζέιμς απολογήθηκε δημόσια για το επεισόδιο με τον Οκόμπο
Ο Αμερικανός άσος της Μονακό με ανάρτηση του στα social media ζήτησε συγγνώμη από τον Έλι Οκόμπο για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ
Η Μονακό διανύει μια τρομερά δύσκολη περίοδο με το μέλλον της να είναι στον αέρα λόγω οικονομικών προβλημάτων και τις συνέπειες της οικονομικής αβεβαιότητας να φαίνονται καθημερινά με αποκορύφωμα το απίστευτο επεισόδιο που ακολούθησε την ήττα από τη Φενέρ.
Αρνητικοί πρωταγωνιστές οι Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο με τον πρώτο να ζητά δημόσια συγνώμη από τον συμπαίκτη του για ότι έγινε.
Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στο x ο Αμερικανός απολογήθηκε στον Γάλλο γκαρντ για το σπρώξιμο που του έκανε με το που έληξε η αναμέτρηση, αναφέροντας πως έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση.
Αναλυτικά όσα αναφέρει:
«Αυτή είναι λοιπόν η δημόσια συγγνώμη μου για το πώς χειρίστηκα το τέλος του παιχνιδιού χθες. Στον αδερφό μου, ο Έλι και η οικογένεια Οκόμπο, ζητώ συγγνώμη. Είναι ντροπιαστικό για όλους μας και σίγουρα θα έπρεπε να το χειριστώ διαφορετικά και να αφήσω τα συναισθήματά μου να πάρουν το καλύτερο από μένα».
So this is my public apology for how i handled the end of the game yesterday. To my brother Elie and the Okobo family i apologize. It’s embarrassing for us all and i definitely should have handled it differently and let my emotions get the best of me.— Mike James (@TheNatural_05) March 6, 2026
