Ο Μάικ Τζέιμς απολογήθηκε δημόσια για το επεισόδιο με τον Οκόμπο
SPORTS
Μονακό Μάικ Τζέιμς Έλι Οκόμπο Euroleague

Ο Μάικ Τζέιμς απολογήθηκε δημόσια για το επεισόδιο με τον Οκόμπο

Ο Αμερικανός άσος της Μονακό με ανάρτηση του στα social media ζήτησε συγγνώμη από τον Έλι Οκόμπο για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ

Ο Μάικ Τζέιμς απολογήθηκε δημόσια για το επεισόδιο με τον Οκόμπο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Μονακό διανύει μια τρομερά δύσκολη περίοδο με το μέλλον της να είναι στον αέρα λόγω οικονομικών προβλημάτων και τις συνέπειες της οικονομικής αβεβαιότητας να φαίνονται καθημερινά με αποκορύφωμα το απίστευτο επεισόδιο που ακολούθησε την ήττα από τη Φενέρ.

Αρνητικοί πρωταγωνιστές οι Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο με τον πρώτο να ζητά δημόσια συγνώμη από τον συμπαίκτη του για ότι έγινε.

Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στο x ο Αμερικανός απολογήθηκε στον Γάλλο γκαρντ για το σπρώξιμο που του έκανε με το που έληξε η αναμέτρηση, αναφέροντας πως έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:
«Αυτή είναι λοιπόν η δημόσια συγγνώμη μου για το πώς χειρίστηκα το τέλος του παιχνιδιού χθες. Στον αδερφό μου, ο Έλι και η οικογένεια Οκόμπο, ζητώ συγγνώμη. Είναι ντροπιαστικό για όλους μας και σίγουρα θα έπρεπε να το χειριστώ διαφορετικά και να αφήσω τα συναισθήματά μου να πάρουν το καλύτερο από μένα».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης