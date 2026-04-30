Ράλι στις τιμές του πετρελαίου λόγω του αδιέξοδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, πλησίασε και τα $125
Η προοπτική πολύμηνου ναυτικού αποκλεισμού εκτινάσσει τις τιμές, απώλειες δισεκατομμυρίων στην αγορά – Φόβοι για παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν σήμερα να ανεβαίνουν, μια ημέρα αφού ο Λευκός Οίκος έκανε σαφές πως κάνει προετοιμασίες για πολύμηνο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε αντίποινα για αυτόν των Στενών του Ορμούζ: αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, αυξάνεται κατά 5% και πλέον, πλησιάζοντας τα 125 δολάρια.
Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και αποκλεισμόςΗ άνοδος των τιμών συνδέεται άμεσα με το αδιέξοδο στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης, η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα και θεωρείται η μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Το Ιράν έχει περιορίσει σχεδόν πλήρως τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας ουσιαστικά μόνο δικές του αποστολές, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών πλοίων.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με εκπροσώπους πετρελαϊκών εταιρειών για να εξετάσουν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων ενός πιθανού πολύμηνου αποκλεισμού.
Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Πνίγονται οικονομικά και η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».
Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου θα παραταθούν.
Απώλειες δισεκατομμυρίων στην αγορά πετρελαίουΠρόσθετη πίεση στις τιμές προκάλεσαν στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν μείωση αποθεμάτων κατά πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, έναντι εκτιμήσεων για πτώση μόλις 200.000 βαρελιών.
Τα πρώτα σημάδια στενότητας στην προσφορά αρχίζουν ήδη να εμφανίζονται στην αμερικανική αγορά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, μέχρι τα μέσα Απριλίου είχαν ήδη χαθεί περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες αργού πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης.
Ο αναλυτής της Haitong Futures, Γιανγκ Αν, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη παράταση του αποκλεισμού θα εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.
Εναλλακτικές ροές και κινήσεις παραγωγώνΗ Abu Dhabi National Oil Company ενημέρωσε πελάτες ότι τον επόμενο μήνα θα μπορούν να φορτώσουν δύο τύπους αργού εκτός Περσικού Κόλπου, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.
Παράλληλα, η συμμαχία OPEC+ αναμένεται να εξετάσει αύξηση της παραγωγής κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως.
Η απόφαση των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποχωρήσουν από τον OPEC, με ισχύ από την 1η Μαΐου, θεωρείται πλήγμα για την ικανότητα του οργανισμού να ελέγχει τις τιμές.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ δεν θα επηρεάσει άμεσα τα θεμελιώδη της αγοράς φέτος, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και των διαταραχών στην παραγωγή.
Όπως σημειώνουν, οι χώρες του Κόλπου θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στα επίπεδα παραγωγής πριν από τον πόλεμο, με τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο να παραμένουν ο βασικός παράγοντας που θα καθορίσει τις τιμές το επόμενο διάστημα.
