Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Μαχαίρωσε τον σύντροφό της επειδή της έφερε φαγητό στο σπίτι ενώ εκείνη ήθελε να βγει έξω
«Έπρεπε απλώς να είχα πάει σε μπαρ» είπε η Μικάιλα Κλοθ στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν για τη δολοφονία του Λούκας Ρος
Τη δολοφονία του 25χρονου συντρόφου της επειδή έφερε φαγητό στο σπίτι ενώ η ίδια ήθελε να φάει έξω ομολόγησε μια 27χρονη στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.
Η Μικάιλα Κλοθ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν ότι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Λούκας Ρος.
Σύμφωνα με τη δικογραφία το έγκλημα έγινε αφού ο 27χρονος Ρος επέστρεψε στο σπίτι που έμενε με τη δράστη έχοντας μαζί του «μπούτια κοτόπουλου, καρυκεύματα και σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τη φριτέζα αέρα».
Η 25χρονη Κλοθ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο Ρος «άρχισε να πιέζει τα κουμπιά της» προκαλώντας έναν καβγά που κατέληξε στο μαχαίρωμα. Την ώρα, δε, που οι αστυνομικοί έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 27χρονο, η 25χρονη φέρεται να τους είπε «αν πρέπει να με βάλετε φυλακή, αυτό είναι εντάξει».
Κατά τη δικογραφία, μάλιστα, ενώ την μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα, η Κλοθ φέρεται να είπε: «έπρεπε απλώς να είχα πάει στο μπαρ και όλο αυτό είναι ενοχλητικό».
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του Ρος προκλήθηκε από χτύπημα που δέχθηκε στο στήθος με την κατηγορία σε βάρος της Κλοθ να είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως πρώτου βαθμού.
Μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία ο Ρος αποκάλυψε σε μια γυναίκα και στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ότι η Κλοθ τον είχε δαγκώσει στον αντίχειρα. Όπως κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ο 27χρονος φαινόταν να φοβάται την 25χρονη και είχε πει: «Παρακαλώ γράψτε το πλήρες όνομά μου, σε περίπτωση που μου συμβεί ποτέ κάτι».
Το ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου τρία χρόνια και ο Ρος επισκεπτόταν συχνά το διαμέρισμά της Κλοθ που κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων και κινδυνεύει με ποινή ισοβίων εάν καταδικαστεί.
Κατά την πρώτη εμφάνιση της 25χρονης στο δικαστήριο, ο πατέρας του 27χρονου ξέσπασε φωνάζοντας «σας παρακαλώ, μην αφήσετε ποτέ ξανά αυτό το τέρας να περπατήσει στους δρόμους».
