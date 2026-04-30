Αιμίλιος Χειλάκης: Καλοκαιρινή θεατρική επιστροφή με κωμωδία
Αιμίλιος Χειλάκης: Καλοκαιρινή θεατρική επιστροφή με κωμωδία
Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί θα παίζουν μαζί του στην παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο» που θα παρουσιαστεί εντός και εκτός Αθηνών
Με μια πολιτική κωμωδία επιστρέφει στη σκηνή ο Αιμίλιος Χειλάκης, ως συν -σκηνοθέτης,μαζί με τον Μανώλης Δούνια, αλλά και πρωταγωνιστής, μαζί με τους Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Συσσοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη, του νέου έργου του Άκη Δήμου «Τακούνια στον Βάλτο» που θα ανέβει 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη ενώ θα πραγματοποιήσει, παράλληλα, και καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα.
Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη:
Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη
Ώρα έναρξης : 21.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Πρόγραμμα περιοδείας
Ιούνιος 2026
• Πέμπτη 18/06/2026 – Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας
Ιούλιος 2026
• Παρασκευή 10/07/2026 – Κοζάνη – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης
• Σάββατο 11/07/2026 – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ Ιωαννίνων
• Κυριακή 12/07/2026 – Τρίκαλα – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρικάλων
• Πέμπτη 16/07/2026 – Κατερίνη – Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης
Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη:
Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη
Ώρα έναρξης : 21.00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Πρόγραμμα περιοδείας
Ιούνιος 2026
• Πέμπτη 18/06/2026 – Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας
Ιούλιος 2026
• Παρασκευή 10/07/2026 – Κοζάνη – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης
• Σάββατο 11/07/2026 – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ Ιωαννίνων
• Κυριακή 12/07/2026 – Τρίκαλα – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρικάλων
• Πέμπτη 16/07/2026 – Κατερίνη – Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης
• Παρασκευή 17/07/2026 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους
• Σάββατο 18/07/2026 – Πολύγυρος – Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου
• Κυριακή 19/07/2026 – Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη Βέροιας
• Πέμπτη 23/07/2026 – Λαύριο – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
• Παρασκευή 24/07/2026 – Χαλκίδα – Θέατρο Ορέστης Μακρής
• Παρασκευή 31/07/2026 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ
Αύγουστος 2026
• Σάββατο 01/08/2026 – Ωρωπός – Σινεμά Αθηναία Ωρωπού
• Κυριακή 02/08/2026 – Αίγινα – Προαύλιο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας
Σεπτέμβριος 2026
• Πέμπτη 03/09/2026 – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη Βόλου
Προπώληση εισιτηρίων καλοκαιρινής περιοδείας ΕΔΩ
• Σάββατο 18/07/2026 – Πολύγυρος – Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου
• Κυριακή 19/07/2026 – Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη Βέροιας
• Πέμπτη 23/07/2026 – Λαύριο – Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
• Παρασκευή 24/07/2026 – Χαλκίδα – Θέατρο Ορέστης Μακρής
• Παρασκευή 31/07/2026 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ
Αύγουστος 2026
• Σάββατο 01/08/2026 – Ωρωπός – Σινεμά Αθηναία Ωρωπού
• Κυριακή 02/08/2026 – Αίγινα – Προαύλιο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας
Σεπτέμβριος 2026
• Πέμπτη 03/09/2026 – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη Βόλου
Προπώληση εισιτηρίων καλοκαιρινής περιοδείας ΕΔΩ
