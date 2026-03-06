Ο Βασίλης Σπανούλης έτοιμος να παραιτηθεί από τη Μονακό
Τα οικονομικά προβλήματα των Μονεγάσκων έχουν προκαλέσει τεράστια αναταραχή στο εσωτερικό της ομάδας με τον Έλληνα τεχνικό να είναι ένα βήμα πριν την αποχώρηση του
Ο Βασίλης Σπανούλης, αν και ανέλαβε στα μισά της περσινής περιόδου οδήγησε τη Μονακό στον τελικό της Euroleague, ξεκινώντας ιδανικά το προπονητικό του ταξίδι στην κορυφαία μπακσετική διοργάνωση στην Ευρώπη, ωστόσο ενώ η φετινή σεζόν ξεκίνησε με ακόμη μεγαλύτερα όνειρα πλέον εξελίσσσεται σ' έναν πραγματικό εφιάλτη με τον Έλληνα τεχνικό να έχει φτάσει στα όρια του.
Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της Μονακό ήδη έχουν προκαλέσει μεγάλα ζητήματα στη λειτουργία της ομάδας, με το χθεσινό επεισόδιο Τζέιμς - Οκόμπο (ο πρώτος έσπρωξε τον δεύτερο μετά την ήττα από τη Φενέρ) να δείχνει ότι έχει χαθεί πλέον ο έλεγχος και εκτός των γραμμών του γηπέδου (όπου η μία ήττα διαδέχεται την άλλη).
Ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ενωμένο το αγωνιστικό τμήμα, ωστόσο απ' ότι φαίνεται οι παίκτες έχουν κουραστεί από την αβεβαιότητα που επικρατεί, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα παραπάνω και γι' αυτόν τον λόγο να είναι έτοιμος να παραιτηθεί.
Να σημειώσουμε ότι σήμερα η Μονακό πήρε έναν μήνα παράταση (έως τις αρχές Απριλίου) προκειμένου να αποδείξει την οικονομική της θέση και φερεγγυότητα για να συνεχίσει να λειτουργεί καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τον χάρτη.
