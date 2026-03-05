Το μονόπετρο της Σαμπαλένκα ενθουσίασε τον Τζόκοβιτς, βίντεο
Το μονόπετρο της Σαμπαλένκα ενθουσίασε τον Τζόκοβιτς, βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνάντησε στις εγκαταστάσεις του Indian Wells την Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Γιώργο Φραγκούλη και τους συνεχάρη για τον αρραβώνα
O Γιώργος Φραγκούλης έκανε την αναμενόμενη πρόταση γάμου στην Αρίνα Σαμπαλένκα και η Λευκορωσίδα τενίστρια που αυτή την περίοδο είναι στην Καλιφόρνια για το Indian Wells όπου σταθεί και όπου βρεθεί δείχνει ενθουσιασμένη το μονόπετρο.
Ο Έλληνας σύντροφος της Νο1 τενίστριας του πλανήτη είναι φυσικά μαζί της στην Καλιφόρνια και παρακολουθεί τις προπονήσεις και φυσικά και τους αγώνες της.
Σε μια από τις προπονήσεις η Αρίνα Σαμπαλένκα συναντήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Λευκορωσίδα και ο Σέρβος διατηρούν άριστες σχέσεις και κάνουν παρέα και στην Ελλάδα όταν η Σαμπαλένκα με τον σύντροφό της επισκέπτονται την Αθήνα για διακοπές.
Ο Νόλε έτρεξε να χαιρετίσει την Σαμπαλένκα και της ζήτησε να δει το μονόπετρο. Αφού το... εκτίμησε έδειξε τον ενθουσιασμό του και την πήρε αγκαλιά για να την συγχαρεί.
Το ίδιο έκανε στη συνέχεια και με τον Γιώργο Φραγκούλη.
Ο Έλληνας σύντροφος της Νο1 τενίστριας του πλανήτη είναι φυσικά μαζί της στην Καλιφόρνια και παρακολουθεί τις προπονήσεις και φυσικά και τους αγώνες της.
Σε μια από τις προπονήσεις η Αρίνα Σαμπαλένκα συναντήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Λευκορωσίδα και ο Σέρβος διατηρούν άριστες σχέσεις και κάνουν παρέα και στην Ελλάδα όταν η Σαμπαλένκα με τον σύντροφό της επισκέπτονται την Αθήνα για διακοπές.
Ο Νόλε έτρεξε να χαιρετίσει την Σαμπαλένκα και της ζήτησε να δει το μονόπετρο. Αφού το... εκτίμησε έδειξε τον ενθουσιασμό του και την πήρε αγκαλιά για να την συγχαρεί.
Το ίδιο έκανε στη συνέχεια και με τον Γιώργο Φραγκούλη.
Djokovic and Sabalenka share a hug after her engagement. ❤️— Danny (@DjokovicFan_) March 5, 2026
The moment he sees her ring. 💍 🤩pic.twitter.com/ZnoQu3A1P0
💍 Djokovic fue a saludar a Sabalenka y le pidió ver su anillo.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 5, 2026
♥️ Los amamos. pic.twitter.com/b9176YKeUt
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα