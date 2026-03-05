Το μονόπετρο της Σαμπαλένκα ενθουσίασε τον Τζόκοβιτς, βίντεο
Αρίνα Σαμπαλένκα Νόβακ Τζόκοβιτς Γιώργος Φραγκούλης Indian Wells

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνάντησε στις εγκαταστάσεις του Indian Wells την Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Γιώργο Φραγκούλη και τους συνεχάρη για τον αρραβώνα

O Γιώργος Φραγκούλης έκανε την αναμενόμενη πρόταση γάμου στην Αρίνα Σαμπαλένκα και η Λευκορωσίδα τενίστρια που αυτή την περίοδο είναι στην Καλιφόρνια για το Indian Wells όπου σταθεί και όπου βρεθεί δείχνει ενθουσιασμένη το μονόπετρο. 

Ο Έλληνας σύντροφος της Νο1 τενίστριας του πλανήτη είναι φυσικά μαζί της στην Καλιφόρνια και παρακολουθεί τις προπονήσεις και φυσικά και τους αγώνες της. 

Σε μια από τις προπονήσεις η Αρίνα Σαμπαλένκα συναντήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Λευκορωσίδα και ο Σέρβος διατηρούν άριστες σχέσεις και κάνουν παρέα και στην Ελλάδα όταν η Σαμπαλένκα με τον σύντροφό της επισκέπτονται την Αθήνα για διακοπές. 

Ο Νόλε έτρεξε να χαιρετίσει την Σαμπαλένκα και της ζήτησε να δει το μονόπετρο. Αφού το... εκτίμησε έδειξε τον ενθουσιασμό του και την πήρε αγκαλιά για να την συγχαρεί. 

Το ίδιο έκανε στη συνέχεια και με τον Γιώργο Φραγκούλη. 


