Το love story της Σαμπαλένκα με τον Φραγκούλη: Οι συνεργάτες που έγιναν ζευγάρι και η πολυπόθητη πρόταση γάμου, βίντεο και φωτογραφίες
Μετά από δύο χρόνια σχέσης, οι... πιέσεις της Λευκορωσίδας Νο1 τενίστριας της παγκόσμιας κατάταξης έπιασαν τόπο και το ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας
«Μακάρι σύντομα να τον αποκαλώ αλλιώς» είχε πει η Αρίνα Σαμπαλένκα για τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη μετά την κατάκτηση του open του Μπρίμπεϊν, στις αρχές του Ιανουαρίου.
Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις είχε αστειευτεί με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει παντρευτεί με τον αγαπημένο της και είχε αναφέρει, μεταξύ σοβαρού και αστείου, γελώντας: «Ας ασκήσουμε λίγη επιπλέον πίεση».
Τελικά, το θέλημα της έγινε πραγματικότητα, αφού δύο μήνες μετά, ο Γιώργος Φραγκούλης της έκανε πρόταση γάμου όπως το ονειρευόταν.
Σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, χωρίς πολλά λόγια, η Λευκορωσίδα σταρ του τένις και ο Ελληνας επιχειρηματίας ανακοίνωσαν πως θα παντρευτούν. «Εσύ και εγώ για πάντα. 3 Μαρτίου 2026» έγραψαν στην ανάρτησή τους.
Το βίντεο δείχνει πως ο Γιώργος Φραγκούλης έστησε ένα σκηνικό γεμάτο ροζ και λευκά λουλούδια μαζί με αρκετά κεριά, ώστε να δημιουργήσει ρομαντική ατμόσφαιρα και να κάνει τη... μεγάλη ερώτηση στη σύντροφό του, η οποία φάνηκε συγκινημένη.
Τα τελευταία χρόνια, που πλέον έχει αποδείξει την αξία της στα κορτ και σπάνια βρίσκει αντίπαλο, η Σαμπαλένκα έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερα εξωστρεφή περσόνα, η οποία στο τένις δεν συνηθίζεται. Παράγει αρκετό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είναι και φίλη με την πρώην σύντροφο του Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα, με την οποία επίσης ανεβάζουν πολλά βίντεο μαζί.
Πάντως στην ίδια ίσως είχε μπει η ιδέα από ένα παιχνίδι της στο US Open, όταν κάποιος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του την ώρα του ματς και μετά είχε δηλώσει:
«Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια αγώνα μου. Ήταν μια πολύ γλυκιά στιγμή, αλλά προσπαθούσα να μην αρχίσω να χαμογελάω, γιατί είναι πολύ χαριτωμένο και πιστεύω ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή. Προσπαθούσα απλώς να παραμείνω συγκεντρωμένη στο παιχνίδι μου, και ήταν μια υπέροχη στιγμή, και όπως είπα στο γήπεδο, τους εύχομαι ευτυχισμένο γάμο (χαμογελώντας)».
“No pressure!” 👀 pic.twitter.com/4Y9lAYTTjN— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025
Η γνωριμία με τον Γιώργο Φραγκούλη και η «πορεία» μέχρι τον γάμο
Η 27χρονη τενίστρια έχασε σε πολύ μικρή ηλικία τον πατέρα της και μέσα στο 2024 βίωσε και την τραγική απώλεια του συντρόφου της, παίκτη χόκεϊ, Κονσταντίν Κολτσόφ, με τον οποίο ήταν πολύ αγαπημένοι.
Ο Λευκορώσος αυτοκτόνησε, πηδώντας από ένα μπαλκόνι, με την Σαμπαλένκα, τότε, να μην κάνει για αρκετό καιρό δηλώσεις μετά τους αγώνες της, λόγω της τραγικής απώλειας που βίωσε.
Στα τέλη του 2024 αποφάσισε να φτιάξει ξανά τη ζωή της, όταν γνώρισε τον Γιώργο Φραγκούλη, Έλληνα επιχειρηματία που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βραζιλία.
Το 2016 ο Φραγκούλης ίδρυσε την Oakberry, μια εταιρεία με φιλοσοφία να παρέχει γρήγορο αλλά υγιεινό φαγητό, έχοντας ως βάσει το acai (ακάι), ένα είδος μούρου που φυτρώνει στον Αμαζόνιο και θεωρείται superfood.
Η Oakberry σήμερα αριθμεί περισσότερα από 500 καταστήματα σε όλο τον κόσμο και έχει έρθει και στην Ελλάδα από το 2022.
Ο Φραγκούλης ξεκίνησε συνεργασία σε επαγγελματικό επίπεδο με το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και από τον Μάιο του 2024 η σχέση μετατράπηκε σε ερωτική.
Οι δύο τους έχουν πολλά κοινά, συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο, όπως δήλωναν τότε, και πλέον αυτό αναμένεται να τους οδηγήσει και στον γάμο. Οι δυο τους αγαπούν πολύ την Ελλάδα, έρχονται για διακοπές κάθε καλοκαίρι, με την Λευκορωσίδα να έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές τον θαυμασμό της για τη χώρα μας.
Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, ο Φραγκούλης υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της φίλης του. Συχνά τον βλέπουμε μαζί με τη Σαμπαλένκα στους αγώνες της, να την ενθαρρύνει σε κρίσιμες στιγμές. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί κατά τη διάρκεια του Mutua Madrid Open τον Απρίλιο του 2024, όπου η 27χρονη ήταν φιναλίστ στο τουρνουά.
Ο Φραγκούλης είναι επίσης εκεί, για να την υποστηρίξει όταν ο αγώνας δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε και για να της προσφέρει λίγη... κωμική ανακούφιση.
Αφού η Σαμπαλένκα έχασε το Australian Open του 2025 από την Madison Keys, ο Ελληνας επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία τους μαζί με τον Τζάκι Τσαν στο Instagram, γράφοντας: «Τουλάχιστον γνωρίσαμε τον Jackie Chan (που είναι πολύ cool)».
Εκτός από την καριέρα του ως επιχειρηματίας, ο Φραγκούλης είναι επίσης λάτρης των μηχανοκίνητων αθλημάτων, έχοντας συμμετάσχει σε 128 αγώνες του Porsche GT3 Cup Challenge, σύμφωνα με το Driver Database. «Το να μπαίνω στο αυτοκίνητο και να αγωνίζομαι είναι μια από τις λίγες στιγμές που τίποτα άλλο δεν έχει σημασία» έχει δηλώσει.
Επίσης, είναι μέτοχος της γαλλικής ομάδας Λε Μαν, μαζί με μια σειρά από άλλες προσωπικότητες όπως ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά.
