Εθνική μπάσκετ: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τη νίκη στο Μαυροβούνιο
Εθνική Μπάσκετ Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Εθνική μπάσκετ: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τη νίκη στο Μαυροβούνιο

Δείτε την βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής ομάδας μετά τη νίκη της επί του Μαυροβουνίου

Εθνική μπάσκετ: Η βαθμολογία στον όμιλο μετά τη νίκη στο Μαυροβούνιο
Η Εθνική μπάσκετ έδειξε χαρακτήρα και έφυγε με το διπλό (65-79) από την έδρα του Μαυροβουνίου, φτάνοντας έτσι στο 3-1 και ρίχνοντας στο 2-2 τους γηπεδούχους. Έχοντας κουρφαίο τον Βασίλη Τολιόπουλο που ολοκλήρωσε το ματς  με 27 πόντους και 10 ασίστ η γαλανόλευκη έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ρουμανία επικράτησε με 101-96 της Πορτογαλίας και πήρε την πρώτη της νίκη στον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Group B
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67
Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική
Ρουμανία - Πορτογαλία 101-96
Μαυροβούνιο - Ελλάδα 65-79

Κατάταξη
Ελλάδα 3-1
Πορτογαλία 2-2
Μαυροβούνιο 2-2
Ρουμανία 1-3
