Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Οι βομβαρδισμοί στην αμερικανική βάση διέκοψαν το Άρης - Μονακό στο Άμπου Ντάμπι για τη Next Gen της Euroleague, δείτε βίντεο
Οι βομβαρδισμοί στην αμερικανική βάση διέκοψαν το Άρης - Μονακό στο Άμπου Ντάμπι για τη Next Gen της Euroleague, δείτε βίντεο
Δείτε τη στιγμή της διακοπής στον αγώνα - Δεν υπάρχει ανησυχία για τους αθλητές
Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρέασε και το Άρης - Μονακό για τη Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.
Συγκεκριμένα, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί λόγω αναχαίτισης πυραύλων που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις της περιοχής.
Η EuroLeague μέσω επίσημης ενημέρωσής της τόνισε την προσωρινή αναστολή του τουρνουά προκειμένου ως πρόληψη για την ασφάλεια όσων συμμετέχουν.
Πηγή: Gazzetta.gr
Συγκεκριμένα, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί λόγω αναχαίτισης πυραύλων που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις της περιοχής.
Η EuroLeague μέσω επίσημης ενημέρωσής της τόνισε την προσωρινή αναστολή του τουρνουά προκειμένου ως πρόληψη για την ασφάλεια όσων συμμετέχουν.
El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026
El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT
Πηγή: Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα