Οι βομβαρδισμοί στην αμερικανική βάση διέκοψαν το Άρης - Μονακό στο Άμπου Ντάμπι για τη Next Gen της Euroleague, δείτε βίντεο
SPORTS
Άρης Μονακό Άμπου Ντάμπι Euroleague

Οι βομβαρδισμοί στην αμερικανική βάση διέκοψαν το Άρης - Μονακό στο Άμπου Ντάμπι για τη Next Gen της Euroleague, δείτε βίντεο

Δείτε τη στιγμή της διακοπής στον αγώνα - Δεν υπάρχει ανησυχία για τους αθλητές

Οι βομβαρδισμοί στην αμερικανική βάση διέκοψαν το Άρης - Μονακό στο Άμπου Ντάμπι για τη Next Gen της Euroleague, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρέασε και το Άρης - Μονακό για τη  Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Συγκεκριμένα, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί λόγω αναχαίτισης πυραύλων που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις της περιοχής.

Η EuroLeague μέσω επίσημης ενημέρωσής της τόνισε την προσωρινή αναστολή του τουρνουά προκειμένου ως πρόληψη για την ασφάλεια όσων συμμετέχουν.



Πηγή: Gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης