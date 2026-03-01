Φωτογραφία: Η αποστολή Κ18 της KAE Άρης αφού απομακρύνθηκε από τον αγώνα στο Άμπου Ντάμπι

Κλείσιμο

The Aris U-18 basketball team has been forced to abandon its game in Abu Dhabi due to the conflict in the region.



The club participates in the Next Gen Euroleague tournament hosted in Abu Dhabi and was playing against Monaco when sirens sounded amid the Iranian response to US… pic.twitter.com/UScdcB0miI — Sprinter Press (@SprinterPress) February 28, 2026

Η ομάδα μπάσκετ Κ-18 του Άρη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα της στην Αμπού Ντάμπι λόγω της έντασης στην περιοχή. Φωτογραφία που ανέβηκε στα social media δείχνει τους παίκτες μαζεμένους σε ασφαλές σημείο μετά την οριστική διακοπή του αγώνα.Η ομάδα συμμετέχει στο τουρνουά Next Gen Euroleague που φιλοξενείται στην Αμπού Ντάμπι και αγωνιζόταν απέναντι στη Μονακό όταν ήχησαν σειρήνες, στο πλαίσιο της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές επιθέσεις. Ο αγώνας αναβλήθηκε προσωρινά στο δεύτερο δεκάλεπτο και τελικά ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.Η ομάδα επικοινώνησε με το ελληνικό ΥΠΕΞ, το οποίο απάντησε ότι υπάρχει δυνατότητα ναύλωσης πτήσης για Έλληνες που ζουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «εάν ζητηθεί».«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει για την παρουσία της ομάδας Κ18 του συλλόγου στο Abu Dhabi για τις ανάγκες του Next Gen Euroleague, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα και στην περιοχή.Ο αγώνας του ΑΡΗ Betsson με τη Monaco ξεκίνησε στις 11:30π.μ. ώρα Ελλάδας και διακόπηκε στη δεύτερη περίοδο, λόγω των επιθέσεων που έγιναν και στο Abu Dhabi. Μετά από παραμονή λίγων ωρών στο γήπεδο, ο αγώνας ξανάρχισε, όμως διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο.Οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής του ΑΡΗ Betsson βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει τις τελευταίες μέρες.H επίσημη ενημέρωση που λάβαμε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πως: «Eφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Abu Dhabi».Η Euroleague ενημέρωσε ότι θα παράσχει όλα τα κόστη για τη διαμονή και σε περίπτωση που «ανοίξουν» τα αεροδρόμια, θα ναυλώσει πτήση τσάρτερ για την επιστροφή στην Ελλάδα.Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα».