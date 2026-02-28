Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
«Ματσάρες» στην Premier League: Πεντάρα η Λίβερπουλ στη Γουέστ Χαμ, 4-3 η Μπρέντφορντ την Μπέρνλι, 3-2 η Έβερτον στο Νιούκαστλ, δείτε γκολ
Η Λίβερπουλ νίκησε 5-2 την Γουέστ Χαμ και επέστρεψε σε θέση Champions League, η Μπρέντοφορντ 3-4 στην Μπέρνλι σε ένα τρελό ματς, τεράστιο διπλό της Έβερτον 3-2 στο Νιούκαστλ
«Βροχή» από γκολ στην Premier League και στα τρία ματς που ακολούθησαν το «φτωχό» 1-1 στο Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ.
Συνολικά 19 σε Ανφιλντ, Τερφ Μουρ και Σεντ Τζέιμς Παρκ, με το 3-4 ανάμεσα στη Μπέρνλι και την Μπρέντφορντ να ξεχωρίζει.
Την ώρα που η Λίβερπουλ έκανε «πάρτι» απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο «Ανφιλντ» (4-2), στο «Τερφ Μουρ» του Λανκασάιρ διεξαγόταν ένα από τα συγκλονιστικότερα ματς της εφετινής Premier League.
Η Μπρέντφορντ προηγήθηκε 3-0 στο 34' κι όλα έμοιαζαν... τελειωμένα, όσον αφορά το νικητή του ματς. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον ίδιο τρόπο.
Μέσα σε περίπου 20 λεπτά σκόραραν τρεις φορές, ισοφάρισαν, αλλά το «θρίλερ» δεν είχε... τέλος.
Στο 90'+3 γράφτηκε το τελικό 3-4 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ντάμσγκααρντ, με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να πανηγυρίζουν.
Η Μπέρνλι ισοφάρισε με τον Μπαρνς στο 90'+8, αλλά μετά από εξέταση της φάσης από τον VAR το τέρμα δε μέτρησε (χέρι).
Η Λίβερπουλ με τρία γκολ στο πρώτο 45λεπτο έδωσε πρόωρο τέλος στο παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ.
Το ματς «άνοιξε» για τα καλά στο β' μέρος με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από δύο φορές στο τελικό 5-2 υπέρ των «κόκκινων».
Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο παραμένεισε... τροχιά υποβιβασμού.
Μεγάλο «διπλό» πέτυχε η Έβερτον στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» επί της Νιούκαστλ με 3-2, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον 23χρονο Γάλλο επιθετικό Τιερνό Μπαρί.
Ο νεαρός πέρασε στο ματς στο 74' και στο 83', ένα λεπτό μετά το γκολ της ισοφάρισης των «ανθρακωρύχων», πέτυχε το νικητήριο τέρμα των «εφοπλιστών».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0 (61' Ζοάο Γκόμες, 90'+8' Ροντρίγο Γκόμες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1 (64' Εβανίλσον - 18' Μαγέντα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4 (45'+3 αυτ. Καγιοντέ, 47' Άντονι, 60' Φλέμινγκ - 9',90'+4 Ντάμσγκααρντ, 25' Ιγκόρ Τιάγκο, 34' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2 (5' Εκιτικέ, 24' Φαν Ντάικ, 43' ΜακΆλιστερ, 70' Χάκπο, 82' αυτ. Ντισασί - 49' Σούτσεκ, 75' Καστελάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Έβερτον 2-3 (32' Ράμσεϊ, 82' Μέρφι - 19' Μπρανθγουέιτ, 34' Μπέτο, 83' Μπάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι
Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 1/3
Φούλαμ-Τότεναμ 1/3
Μάντσεστερ Γ.-Κρίσταλ Πάλας 1/3
Άρσεναλ-Τσέλσι 1/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Άρσεναλ 61 -28αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 56
Άστον Βίλα 51 -28αγ.
Μάντσεστερ Γ. 48
Λίβερπουλ 48 -28αγ.
Τσέλσι 45
Μπρέντφορντ 43 -28αγ.
Έβερτον 40 -28αγ.
Μπόρνμουθ 39 -28αγ.
Φούλαμ 37
Σάντερλαντ 37 -28αγ.
Νιούκαστλ 36 -28αγ.
Κρίσταλ Πάλας 35
Μπράιτον 34
Λιντς 31
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25
Μπέρνλι 19 -28αγ.
Γουλβς 13 -29αγ.
