Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Λαμίν Γιαμάλ: Έκρυψε τη μπάλα και σκόραρε κόντρα στη Βιγιαρεάλ ο αστέρας της Μπαρτσελόνα, δείτε το γκολ
Λαμίν Γιαμάλ: Έκρυψε τη μπάλα και σκόραρε κόντρα στη Βιγιαρεάλ ο αστέρας της Μπαρτσελόνα, δείτε το γκολ
Ο νεαρός άσος απέφυγε δύο παίκτες σε πολύ μικρό χώρο και σούταρε με φάλτσο στην απέναντι γωνία του τέρματος
Φοβερή εμφάνιση για μία ακόμα φορά πραγματοποιεί ο Λαμίν Γιαμάλ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
Ο θαυματουργός νεαρός έχει πετύχει δύο γκολ στο ματς στο «Καμπ Νου» κόντρα στη Βιγιαρεάλ και έχει βάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού για να παραμείνει στην κορυφή της La Liga.
Αρχικά στο 28' πήρε εξαιρετική κάθετη από τον Φερμίν και πλάσαρε για το 1-0, ενώ 10 λεπτά μετά πέρασε δύο παίκτες των φιλοξενούμενων σε πολύ μικρό χώρο και σούταρε με φάλτσο στην απέναντι γωνία, στο γάμα της εστίας της Βιγιαρέαλ.
Δείτε ΕΔΩ το 1-0
Δείτε ΕΔΩ το υπέροχο 2-0
Ο θαυματουργός νεαρός έχει πετύχει δύο γκολ στο ματς στο «Καμπ Νου» κόντρα στη Βιγιαρεάλ και έχει βάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού για να παραμείνει στην κορυφή της La Liga.
Wondering why lamine yamal second goal is trending ?— Sleeko (@Sleek_younq) February 28, 2026
pic.twitter.com/bZZaxhJxgR
🤯🔥 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟, 𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗢𝗨𝗦?! 🇪🇸— MPNiceTop (@MPNICE_TOP) February 28, 2026
Lamine Yamal dances past TWO defenders and unleashes a bullet curler from inside the box to make it 2-0 for FC Barcelona! 💥⚽
Composure. Confidence. Pure superstar energy. 🌟
pic.twitter.com/5WbIv3j0sB
Αρχικά στο 28' πήρε εξαιρετική κάθετη από τον Φερμίν και πλάσαρε για το 1-0, ενώ 10 λεπτά μετά πέρασε δύο παίκτες των φιλοξενούμενων σε πολύ μικρό χώρο και σούταρε με φάλτσο στην απέναντι γωνία, στο γάμα της εστίας της Βιγιαρέαλ.
Δείτε ΕΔΩ το 1-0
Δείτε ΕΔΩ το υπέροχο 2-0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα