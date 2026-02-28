Λαμίν Γιαμάλ: Έκρυψε τη μπάλα και σκόραρε κόντρα στη Βιγιαρεάλ ο αστέρας της Μπαρτσελόνα, δείτε το γκολ
SPORTS
Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα Βιγιαρεάλ La Liga

Ο νεαρός άσος απέφυγε δύο παίκτες σε πολύ μικρό χώρο και σούταρε με φάλτσο στην απέναντι γωνία του τέρματος

Φοβερή εμφάνιση για μία ακόμα φορά πραγματοποιεί ο Λαμίν Γιαμάλ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Ο θαυματουργός νεαρός έχει πετύχει δύο γκολ στο ματς στο «Καμπ Νου» κόντρα στη Βιγιαρεάλ και έχει βάλει την ομάδα του σε θέση οδηγού για να παραμείνει στην κορυφή της La Liga. 





Αρχικά στο 28' πήρε εξαιρετική κάθετη από τον Φερμίν και πλάσαρε για το 1-0, ενώ 10 λεπτά μετά πέρασε δύο παίκτες των φιλοξενούμενων σε πολύ μικρό χώρο και σούταρε με φάλτσο στην απέναντι γωνία, στο γάμα της εστίας της Βιγιαρέαλ. 

