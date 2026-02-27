Πόλο Ανδρών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στον τελικό του Κυπέλλου

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, ΣάρροςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, ΜάρκογλουΟ Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά (και τέταρτη συνολικά) στον τελικό του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε 15-11 του Πανιωνίου, στον πρώτο ημιτελικό του final-4, που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη. Χαρακτηριστικό σημείο του αγώνα, ήταν η αποβολή με αντικατάσταση των βασικών φουνταριστών των δύο ομάδων: πρώτα του Κώστα Μουρίκη, στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, κι έπειτα του Νίκου Παπανικολάου (στο τρίτο οκτάλεπτο). Οι δύο παραβάσεις καταλογίστηκαν μετά από εξέταση του βίντεο, που αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Με δύο γκολ του Σκουμπάκη στον παίκτη παραπάνω και ένα του Παπασηφάκη στα ίσια, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αρχικά 3-1, αλλά ο Γούνας με δύο διαδοχικά τέρματα (το δεύτερο με πέναλτι) ισοφάρισε 3-3, στο τέλος της πρώτης περιόδου. Ο έμπειρος περιφερειακός συνέχισε να κρατάει τον Πανιώνιο μέσα στο παιχνίδι με ακόμη δύο γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο (το ένα εξ αυτών με υποδειγματική λόμπα), αλλά δύο συνεχόμενα σουτ του Παπασηφάκη έδωσαν ξανά προβάδιασμα δύο γκολ (8-6) στους «πράσινους».Στα δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου, είχαμε για πρώτη φορά τη χρήση VAR σε αγώνα των εγχώριων διοργανώσεων, μέσω του οποίου οι διαιτητές απέβαλαν με αντικατάσταση τον Κώστα Μουρίκη, για χτύπημα στον Μπανίτσεβιτς, κι αφού ο Μαυροβούνιος είχε πρώτα υποπέσει σε αποβολή. Το... σενάριο όμως, επαναλήφθηκε αντίστροφα στην τρίτη περίοδο, με τους διαιτητές να αποβάλλουν αυτή τη φορά τον φουνταριστό του «τριφυλλιού», Νίκο Παπανικολάου, για χτύπημα με το πόδι σε αντίπαλο, κι ενώ το σκορ ήταν 10-8. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μείωσε σε 10-9 με γκολ του Καρατζά από τα 2μ., ενάμισι λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως ο Γκιουβέτσης απάντησε άμεσα και, στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι «πράσινοι» με τέρματα των Μπανίτσεβιτς, Παπασηφάκη και Χαλυβόπουλου ξέφυγαν 14-9 και «καθάρισαν» τον ημιτελικό.Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Πανιώνιο): 3-3, 3-5, 3-3, 2-4Διαιτητές: Βασιλείου, ΑχλαδιώτηςΟι συνθέσεις:Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι 1, Ανδρ. Μπιτσάκος 1, Τρασάι, Μουρίκης, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Παυλοστάθης, ΜότσιαςΟυάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, ΠορτοκάληςΠΗΓΗ: ΑΠΕ