Η έκπληξη του Σορτς στους πρώην συμπαίκτες του στην Παρί, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Παρί Τι Τζέι Σορτς

Η έκπληξη του Σορτς στους πρώην συμπαίκτες του στην Παρί, βίντεο

Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στην προπόνηση της Παρί στο «Telekom Center Athens», προκειμένου να χαιρετήσει τους παλιούς του συμπαίκτες

Η έκπληξη του Σορτς στους πρώην συμπαίκτες του στην Παρί, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Παρί (26/02, 21:45) στο «Telekom Center Athens» για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τι Τζέι Σορτς να επισκέπτεται την προπόνηση της γαλλικής ομάδας, προκειμένου να χαιρετήσει τους παλιούς του συμπαίκτες.

Συγκεκριμένα ο βραχύσωμος γκαρντ των «πρασίνων» πήγε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνηση των Παριζιάνων για να καλωσορίσει τους παίκτες όπου έπαιξε μαζί την περασμένη σεζόν.

Σε δύο χρόνια παρουσίας στην Παρί ο Τι Τζέι Σορτς, κατάφερε να... οδηγήσει τον σύλλογο έως την κατάκτηση του Eurocup, ενώ πρωταγωνίστησε στην παρθενική χρονιά της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Δείτε το βίντεο της Παρί που αναφέρει:

«Κοίτα ποιος ήρθε να πει ένα γεια πριν την προπόνηση»

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης