Ο Τσάβι Ερνάντεθ φαβορί για να αναλάβει την Εθνική Μαρόκου

SPORTS
Ουαλίντ Ρεγκραγκί Εθνική Μαρόκου Τσάβι Ερνάντεθ Μουντιάλ 2026 Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα, που κάθισε και στον πάγκο των Καταλανών, είναι ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Ουαλίντ Ρεγκραγκί στον πάγκο του Μαρόκου

Η αποτυχία της Εθνικής ομάδας του Μαρόκου να κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο φιλοξενήσε τον προηγούμενο μήνα (έχασε στην παράταση από τη Σενεγάλη με 1-0) σιγά, σιγά ξεπερνιέται από τους οικοδεσπότες, ωστόσο όπως φαίνεται η απώλεια του τίτλου θα έχει και παράπλευρες απώλειες.

Η αποχώρηση του Ουαλίντ Ρεγκραγκί από τον πάγκο της ομάδας θεωρείται δεδομένη, παρόλο που είναι ο άνθρωπος που τους οδήγησε στους ημιτελικούς του Μουντιάλ 2022 και στον πρόσφατο τελικό του Κόπα Άφρικα. Πηγές κοντά στην ομοσπονδία κάνουν λόγο για απόφαση που έχει «κλειδώσει» σε ποσοστό 99,99% και ουσιαστικά το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Μια ανακοίνωση που καθυστερεί γιατί ακόμη δεν έχει κλείσει οριστικά το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Όμως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μεγάλο φαβορί για να τον διαδεχθεί είναι ο Τσάβι Ερνάντεθ, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα πριν από ενάμιση χρόνο, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Η μαροκινή ομοσπονδία φέρεται να θεωρεί τον Καταλανό τεχνικό ως την ιδανική επιλογή για να οδηγήσει την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου ο στόχος είναι να επιβεβαιώσει – ή και να ξεπεράσει – την επιτυχία του Κατάρ.

Παρά τον ενθουσιασμό των Μαροκινών στο άκουσμα του ονόματος του Τσάβι, υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα:
Πρώτον η επίσημη επιβεβαίωση της αποχώρησης του Ρεγκραγκί και δεύτερον η διαπραγμάτευση με τον Τσάβι, ο οποίος στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι προτιμά να αναλαμβάνει πρότζεκτ από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου και όχι στη μέση ενός κύκλου.

Με το Μουντιάλ 2026 να απέχει μόλις τέσσερις μήνες, οι απαιτήσεις θα είναι υψηλές και το χρονικό περιθώριο περιορισμένο. Το αν ο Τσάβι θα πει το «ναι» σε ένα τόσο απαιτητικό – αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξο – εγχείρημα, μένει να φανεί.
