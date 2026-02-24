Κριστιάνο Ρονάλντο σε Λίντσεϊ Βον: «Οι θρύλοι πάντα επιστρέφουν» - Το μήνυμα του Πορτογάλου στην σκιέρ που κινδύνευσε με ακρωτηριασμό
Κριστιάνο Ρονάλντο σε Λίντσεϊ Βον: «Οι θρύλοι πάντα επιστρέφουν» - Το μήνυμα του Πορτογάλου στην σκιέρ που κινδύνευσε με ακρωτηριασμό
Τι έγραψε ο Πορτογάλος στην άτυχη σκιέρ των Ολυμπιακών Αγώνων
Σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης μεταξύ κορυφαίων αθλητών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε ένα εμπνευσμένο μήνυμα στήριξης στη Λίντσεϊ Βον, μετά την αποκάλυψη της Αμερικανίδας πρωταθλήτριας ότι παραλίγο να υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό της πόδι.
Το χρονικό του εφιάλτη στο Μιλάνο
Η Βον, η οποία επέστρεψε στην δράση για να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, είχε μια τρομακτική πτώση στις 8 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της κατάβασης στο Μιλάνο-Κορτίνα. Μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, η 41χρονη σκιέρ έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να υποστεί σύνθετο κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι, σύνδρομο διαμερίσματος, μια επικίνδυνη κατάσταση που διακόπτει τη ροή του αίματος και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό αν δεν αντιμετωπιζόταν άμεσα και κάταγμα στον δεξί αστράγαλο, επιδεινώνοντας την ήδη κρίσιμη κατάσταση.
Η Βον παραμένει σε αναπηρικό αμαξίδιο και αντιμετωπίζει μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος.
Η υπόκλιση του «CR7»
Ο Πορτογάλος σταρ, συγκινημένος από τη μάχη που δίνει η θρυλική σκιέρ, της έστειλε ένα μήνυμα που κάνει τον γύρο του κόσμου:
«Οι πρωταθλητές ορίζονται από τις στιγμές που νικούν... και από τις στιγμές που αρνούνται να τα παρατήσουν. Λίντσεϊ Βον, τα βουνά που κατέκτησες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερα από τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Συνέχισε να μάχεσαι. Οι θρύλοι πάντα επιστρέφουν».
Παράλληλα, ο Κριστιάνο έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν δυσαρεστημένο στη Σαουδική Αραβία. Μετά από απουσία τριών αγώνων, επέστρεψε με δύο γκολ στη νίκη με 4-0 επί της Αλ-Χαζέμ, δηλώνοντας πλήρως ευτυχισμένος.
Το χρονικό του εφιάλτη στο Μιλάνο
Η Βον, η οποία επέστρεψε στην δράση για να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, είχε μια τρομακτική πτώση στις 8 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της κατάβασης στο Μιλάνο-Κορτίνα. Μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, η 41χρονη σκιέρ έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να υποστεί σύνθετο κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι, σύνδρομο διαμερίσματος, μια επικίνδυνη κατάσταση που διακόπτει τη ροή του αίματος και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό αν δεν αντιμετωπιζόταν άμεσα και κάταγμα στον δεξί αστράγαλο, επιδεινώνοντας την ήδη κρίσιμη κατάσταση.
Η Βον παραμένει σε αναπηρικό αμαξίδιο και αντιμετωπίζει μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος.
Η υπόκλιση του «CR7»
Ο Πορτογάλος σταρ, συγκινημένος από τη μάχη που δίνει η θρυλική σκιέρ, της έστειλε ένα μήνυμα που κάνει τον γύρο του κόσμου:
«Οι πρωταθλητές ορίζονται από τις στιγμές που νικούν... και από τις στιγμές που αρνούνται να τα παρατήσουν. Λίντσεϊ Βον, τα βουνά που κατέκτησες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερα από τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Συνέχισε να μάχεσαι. Οι θρύλοι πάντα επιστρέφουν».
Παράλληλα, ο Κριστιάνο έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν δυσαρεστημένο στη Σαουδική Αραβία. Μετά από απουσία τριών αγώνων, επέστρεψε με δύο γκολ στη νίκη με 4-0 επί της Αλ-Χαζέμ, δηλώνοντας πλήρως ευτυχισμένος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα