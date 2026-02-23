Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Σοκάρει η Λίντσεϊ Βον: «Ο γιατρός μού έσωσε το πόδι από ακρωτηριασμό»
Σοκάρει η Λίντσεϊ Βον: «Ο γιατρός μού έσωσε το πόδι από ακρωτηριασμό»
Η 41χρονη θρύλος του αλπικού σκι συγκλονίζει περιγράφοντας τον εφιάλτη μετά τη φρικτή πτώση της στους Χειμερινούς Ολυμπιακού Αγώνες
Η Αμερικανίδα αθλήτρια του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, αποκάλυψε σήμερα (23/2) ότι έφτασε πολύ κοντά στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού της, μετά το ατύχημα που είχε στο αγώνισμα της κατάβασης στους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο/Κορτίνα, ωστόσο τόνισε πως τώρα έχει βγει από το νοσοκομείο κι εξέφρασε την ελπίδα σε λίγες εβδομάδες να αφήσει το αναπηρικό αμαξίδιο και να αρχίσει να χρησιμοποιεί πατερίτσες.
Η 41 ετών σκιέρ αναφέρει σε ποστάρισμά της στο Instagram ότι το ατύχημα που υπέστη, 13 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της προσπάθειάς της σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οδήγησε σε σύνδρομο διαμερίσματος, όπου το υπερβολικό τραύμα σε μια περιοχή του σώματος συσσωρεύεται μέσα σε μια ομάδα μυών και η πίεση που προκύπτει περιορίζει τη ροή του αίματος.
Η Βον, η οποία στέφθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης στην κατάβαση το 2010 στο Βανκούβερ, ενώ είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη σκιέρ όλων των εποχών σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου πίσω από τη συμπατριώτισσά της, Μικαέλα Σίφριν, απέδωσε τα εύσημα για τη σωτηρία του ποδιού της στον Δρ. Τομ Χάκετ, ο οποίος εργάζεται για την Team USA και για τον οποίο η Βον είπε ότι βρισκόταν στην Κορτίνα, μόνο επειδή εκείνη αγωνιζόταν λίγο μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που είχε υποστεί στο αριστερό γόνατό της.
«Μου έσωσε το πόδι από τον ακρωτηριασμό» είπε η Βον σε ένα βίντεο, προσθέτοντας ότι έσπασε την κνήμη, την κεφαλή της περόνης και το κνημιαίο οροπέδιο. «Έκανε αυτό που ονομάζεται φασιοτομή, όπου άνοιξε και τις δύο πλευρές του ποδιού μου, για να το αφήσει να "αναπνεύσει". Και με έσωσε» υπογράμμισε.
Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες πλήρους ακινησίας στο νοσοκομείο, η Βον ανακοίνωσε ότι πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην αποθεραπεία της, παρότι δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο σπίτι της. Σύμφωνα με την ίδια, η πλήρης επούλωση των οστών αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, ενώ στη συνέχεια θα αποφασίσει για πιθανή αφαίρεση των μεταλλικών υλικών και νέα επέμβαση για την αποκατάσταση του χιαστού.
Η 41 ετών σκιέρ αναφέρει σε ποστάρισμά της στο Instagram ότι το ατύχημα που υπέστη, 13 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της προσπάθειάς της σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οδήγησε σε σύνδρομο διαμερίσματος, όπου το υπερβολικό τραύμα σε μια περιοχή του σώματος συσσωρεύεται μέσα σε μια ομάδα μυών και η πίεση που προκύπτει περιορίζει τη ροή του αίματος.
Η Βον, η οποία στέφθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης στην κατάβαση το 2010 στο Βανκούβερ, ενώ είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη σκιέρ όλων των εποχών σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου πίσω από τη συμπατριώτισσά της, Μικαέλα Σίφριν, απέδωσε τα εύσημα για τη σωτηρία του ποδιού της στον Δρ. Τομ Χάκετ, ο οποίος εργάζεται για την Team USA και για τον οποίο η Βον είπε ότι βρισκόταν στην Κορτίνα, μόνο επειδή εκείνη αγωνιζόταν λίγο μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που είχε υποστεί στο αριστερό γόνατό της.
«Μου έσωσε το πόδι από τον ακρωτηριασμό» είπε η Βον σε ένα βίντεο, προσθέτοντας ότι έσπασε την κνήμη, την κεφαλή της περόνης και το κνημιαίο οροπέδιο. «Έκανε αυτό που ονομάζεται φασιοτομή, όπου άνοιξε και τις δύο πλευρές του ποδιού μου, για να το αφήσει να "αναπνεύσει". Και με έσωσε» υπογράμμισε.
Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες πλήρους ακινησίας στο νοσοκομείο, η Βον ανακοίνωσε ότι πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην αποθεραπεία της, παρότι δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο σπίτι της. Σύμφωνα με την ίδια, η πλήρης επούλωση των οστών αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, ενώ στη συνέχεια θα αποφασίσει για πιθανή αφαίρεση των μεταλλικών υλικών και νέα επέμβαση για την αποκατάσταση του χιαστού.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα