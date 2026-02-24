Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Τόμας Μασιούλις: «Ομάδα επιπέδου φάιναλ φορ ο Ολυμπιακός»
Τόμας Μασιούλις: «Ομάδα επιπέδου φάιναλ φορ ο Ολυμπιακός»
Ο προπονητής της Κυπελλούχου Λιθουανίας, Ζάλγκιρις, ξεκαθάρισε πως η απώλεια του ελληνικού τελικού δεν θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό
Ο Τόμας Μασιούλις οδήγησε τη Ζάλγκιρις στην κατάκτηση του Κυπέλλου Λιθουανίας, έβδομο διαδοχικό Κύπελλο για την ομάδα του Κάουνας και τώρα αυτός και οι παίκτες του μετρούν αντίστροφα για τη μάχη με τον Ολυμπιακό αύριο, Τετάρτη (25/2, 20:00) στη "Zalgirio Arena", στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο τεχνικός της Ζάλγκιρις, Τόμας Μασιούλις, μετά τη νίκη με 101-85 επί της Ρίτας Βίλνιους στον τελικό Κυπέλλου την περασμένη Κυριακή (22/2), εξέφρασε την πεποίθηση πως ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας του, Ολυμπιακός, δεν θα επηρεαστεί από την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας. Μάλιστα, η Ζαλγκίρις είδε τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, ν΄ αναδεικνύεται MVP του τελικού σημειώνοντας 27 πόντους.
Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών δύο βασικών παικτών του, δηλαδή των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ:
Αναλυτικά, ο Τόμας Μασιούλις επισήμανε ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Κάουνας:
«Όπως πάντα πριν από έναν αγώνα, ο στόχος είναι ο ίδιος: να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε και τα 40 λεπτά και να τηρήσουμε τις συμφωνίες που θέλουμε. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αντέξουμε τη σωματική δύναμη, γιατί ο αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατός, μια ομάδα επιπέδου φάιναλ φορ. Παίξαμε πολύ άσχημα στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, αλλά δεν είχαμε όλους τους παίκτες μας. Αύριο, θα έχουμε σχεδόν όλο το ρόστερ, το πιο σημαντικό θα είναι να σταματήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας,» υπογράμμισε αρχικά ο Μασιούλις.
Σε ερώτηση για το πώς μπορεί να επηρεάσει τις δύο ομάδες η εξέλιξη στον τελικό του Κυπέλλου κάθε χώρας απάντησε: «Δείχνει την κυριαρχία της ομάδας. Οι αντίπαλοί μας έχουν πολλούς έμπειρους παίκτες, οπότε δε νομίζω ότι θα τους επηρεάσει πολύ ή ότι θα είναι χαλαροί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι κάθε αγώνας στην Ευρωλίγκα έχει τώρα μεγάλη αξία. Το ίδιο ισχύει και για εμάς, δε γνωρίζω ακόμα πολύ καλά αυτή την ομάδα – είναι ο πρώτος μου τίτλος μαζί τους. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε την εφησυχασμό. Η δυναμική είναι καλή, είχαμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό είναι πλέον παρελθόν. Θα ήθελα να ζητήσω από τους οπαδούς να μας υποστηρίξουν και να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τη νίκη».
Για τον τραυματισμό του Σάσα Βεζένκοφ, για τον οποίο δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή πως δεν θα ταξιδέψει στο Κάουνας, είπε: «Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ στη Euroleague. Κάθε ομάδα θα ένιωθε την απώλεια ενός παίκτη του μεγέθους του. Εμείς προετοιμαζόμαστε με το σκεπτικό ότι θα παίξει. Γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία, δε θα μπορέσουμε να σταματήσουμε όλους τους πόντους του, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον περιορίσουμε».
Τέλος, μίλησε και για το αν σκοπεύει να ετοιμάσει σχέδιο για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές του Ολυμπιακού: «Όχι, προετοιμάζουμε το σχέδιό μας με βάση τους παίκτες και όχι τις αλλαγές τους».
Ο τεχνικός της Ζάλγκιρις, Τόμας Μασιούλις, μετά τη νίκη με 101-85 επί της Ρίτας Βίλνιους στον τελικό Κυπέλλου την περασμένη Κυριακή (22/2), εξέφρασε την πεποίθηση πως ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας του, Ολυμπιακός, δεν θα επηρεαστεί από την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας. Μάλιστα, η Ζαλγκίρις είδε τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, ν΄ αναδεικνύεται MVP του τελικού σημειώνοντας 27 πόντους.
Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών δύο βασικών παικτών του, δηλαδή των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ:
Αναλυτικά, ο Τόμας Μασιούλις επισήμανε ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Κάουνας:
«Όπως πάντα πριν από έναν αγώνα, ο στόχος είναι ο ίδιος: να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε και τα 40 λεπτά και να τηρήσουμε τις συμφωνίες που θέλουμε. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αντέξουμε τη σωματική δύναμη, γιατί ο αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατός, μια ομάδα επιπέδου φάιναλ φορ. Παίξαμε πολύ άσχημα στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, αλλά δεν είχαμε όλους τους παίκτες μας. Αύριο, θα έχουμε σχεδόν όλο το ρόστερ, το πιο σημαντικό θα είναι να σταματήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας,» υπογράμμισε αρχικά ο Μασιούλις.
Σε ερώτηση για το πώς μπορεί να επηρεάσει τις δύο ομάδες η εξέλιξη στον τελικό του Κυπέλλου κάθε χώρας απάντησε: «Δείχνει την κυριαρχία της ομάδας. Οι αντίπαλοί μας έχουν πολλούς έμπειρους παίκτες, οπότε δε νομίζω ότι θα τους επηρεάσει πολύ ή ότι θα είναι χαλαροί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι κάθε αγώνας στην Ευρωλίγκα έχει τώρα μεγάλη αξία. Το ίδιο ισχύει και για εμάς, δε γνωρίζω ακόμα πολύ καλά αυτή την ομάδα – είναι ο πρώτος μου τίτλος μαζί τους. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε την εφησυχασμό. Η δυναμική είναι καλή, είχαμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό είναι πλέον παρελθόν. Θα ήθελα να ζητήσω από τους οπαδούς να μας υποστηρίξουν και να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τη νίκη».
Για τον τραυματισμό του Σάσα Βεζένκοφ, για τον οποίο δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή πως δεν θα ταξιδέψει στο Κάουνας, είπε: «Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ στη Euroleague. Κάθε ομάδα θα ένιωθε την απώλεια ενός παίκτη του μεγέθους του. Εμείς προετοιμαζόμαστε με το σκεπτικό ότι θα παίξει. Γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία, δε θα μπορέσουμε να σταματήσουμε όλους τους πόντους του, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον περιορίσουμε».
Τέλος, μίλησε και για το αν σκοπεύει να ετοιμάσει σχέδιο για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές του Ολυμπιακού: «Όχι, προετοιμάζουμε το σχέδιό μας με βάση τους παίκτες και όχι τις αλλαγές τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα