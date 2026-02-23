Ροντινέι: «Δεν στεκόμαστε στο παρελθόν, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για την ανατροπή!»
SPORTS
Ροντινέι Champions League Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ροντινέι: «Δεν στεκόμαστε στο παρελθόν, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για την ανατροπή!»

Ο Βραζιλιάνος άσος έδωσε το σύνθημα για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

Ροντινέι: «Δεν στεκόμαστε στο παρελθόν, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για την ανατροπή!»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ροντινέι εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τη Λεβερκούζεν. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ χαφ των Πειραιωτών τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να απολαύσει ένα ματς για την καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, το Champions League και να δώσει τα πάντα για την ανατροπή και την πρόκριση, μετά την ήττα με 2-0 στο Φάληρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ροντινέι:

Για τον κόσμο της ομάδας: «Πάντα θα είμαστε ευγνώμονες για τους οπαδούς μας. Ξέρουμε πώς και αύριο θα είναι στο πλευρό μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό».

Για τις στατικές φάσεις: «Οι στατικές φάσεις είναι πολύ σημαντικές και μπορούν αν επιτευχθούν γκολ απ' αυτές. Φυσικά στόχος είναι να σκοράρουμε με κάθε τρόπο, Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας».

Για το αν υπάρχει πίστη μετά απ' αυτό που έγινε με τη Μακάμπι το 2024: «Εγώ και οι συμπαίκτες μου δεν στεκόμαστε στο παρελθόν. Ούτε στα ματς με τη Μακάμπι ούτε με Άστον Βίλα. Ανήκουν στο παρελθόν και ήταν άλλη διοργάνωση. Είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού και φοράμε τη φανέλα του. Όταν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό για τον σύλλογο, θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες. Αν ήμουν οπαδός θα το θυμόμουν αυτό που έγινε με τη Μακάμπι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε τότε θα ξαναγίνει. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν νιώθουν πίεση: «Το μόνο που έχουμε να σκεφτούμε είναι πως θ' ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Χάσαμε με τον κόσμο στο πλευρό μας στο πρώτο ματς. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ξανά στο Champions League την καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Πρέπει να απολαύσουμε το ματς να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές. Δεν σκέφτομαι την πίεση. Να κάνουμε το καλύτερο, είναι ένα ματς του Champions League, που το ονειρευόμασταν από παιδιά».
Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης