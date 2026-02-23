Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από το Κουρασάο λίγους μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ
Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από το Κουρασάο λίγους μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ
Ο Ολλανδός τεχνικός αποχώρησε από την ομάδα της Καραϊβικής, προκειμένου να είναι στο πλευρό της κόρης του που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας
Το Κουρασάο είναι μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της προκριματικής διαδικασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θα βρεθεί σε τελική φάση.
Η ομάδα την οποία πολλοί δεν ήξεραν ότι υπάρχει, αλλά την τελευταία διετία με την άφιξη του πολύπειρου Ντικ Άντβοκαατ, άλλαξε επίπεδο καταφέρνοντας να την οδηγήσει για πρώτη φορά σ' ένα Μουντιάλ.
Ωστόσο τους τελευταίους μήνες ο Ολλανδός προπονητής βίωνε μια πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς έπρεπε να βρίσκεται πολύ συχνά στην Ολλανδία λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη του και το οποίο εν τέλει τον οδήγησε στην απόφαση του να παραιτηθεί λίγους μόλις μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.
«Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», είπε στην δήλωση του ο 78χρονος τεχνικός ο οποίος θα παραδώσει τη σκυτάλη στον συμπατριώτη του Φρέντι Ρούτεν, έναν πρώην διεθνή Ολλανδό αμυντικό που έχει προπονήσει, εκτός των άλλων, τις PSV, Άντερλεχτ και Φέγενορντ.
Το Κουρασάο θα αντιμετωπίσει στον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού, με τον εναρκτήριο αγώνα του να είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουνίου.
Η ομάδα την οποία πολλοί δεν ήξεραν ότι υπάρχει, αλλά την τελευταία διετία με την άφιξη του πολύπειρου Ντικ Άντβοκαατ, άλλαξε επίπεδο καταφέρνοντας να την οδηγήσει για πρώτη φορά σ' ένα Μουντιάλ.
Ωστόσο τους τελευταίους μήνες ο Ολλανδός προπονητής βίωνε μια πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς έπρεπε να βρίσκεται πολύ συχνά στην Ολλανδία λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη του και το οποίο εν τέλει τον οδήγησε στην απόφαση του να παραιτηθεί λίγους μόλις μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.
«Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», είπε στην δήλωση του ο 78χρονος τεχνικός ο οποίος θα παραδώσει τη σκυτάλη στον συμπατριώτη του Φρέντι Ρούτεν, έναν πρώην διεθνή Ολλανδό αμυντικό που έχει προπονήσει, εκτός των άλλων, τις PSV, Άντερλεχτ και Φέγενορντ.
Το Κουρασάο θα αντιμετωπίσει στον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού, με τον εναρκτήριο αγώνα του να είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουνίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα