Ο Ντικ Άντβοκαατ παραιτήθηκε από το Κουρασάο λίγους μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ
SPORTS
Κουρασάο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ντικ Άντβοκαατ

Ο Ολλανδός τεχνικός αποχώρησε από την ομάδα της Καραϊβικής, προκειμένου να είναι στο πλευρό της κόρης του που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας

Το Κουρασάο είναι μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της προκριματικής διαδικασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θα βρεθεί σε τελική φάση.

Η ομάδα την οποία πολλοί δεν ήξεραν ότι υπάρχει, αλλά την τελευταία διετία με την άφιξη του πολύπειρου Ντικ Άντβοκαατ, άλλαξε επίπεδο καταφέρνοντας να την οδηγήσει για πρώτη φορά σ' ένα Μουντιάλ.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες ο Ολλανδός προπονητής βίωνε μια πολύ δύσκολη κατάσταση καθώς έπρεπε να βρίσκεται πολύ συχνά στην Ολλανδία λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη του και το οποίο εν τέλει τον οδήγησε στην απόφαση του να παραιτηθεί λίγους μόλις μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

«Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», είπε στην δήλωση του ο 78χρονος τεχνικός ο οποίος θα παραδώσει τη σκυτάλη στον συμπατριώτη του Φρέντι Ρούτεν, έναν πρώην διεθνή Ολλανδό αμυντικό που έχει προπονήσει, εκτός των άλλων, τις PSV, Άντερλεχτ και Φέγενορντ.

Το  Κουρασάο θα αντιμετωπίσει στον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού, με τον εναρκτήριο αγώνα του να είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουνίου.

