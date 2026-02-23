Ολυμπιακός: Αποθέωση της αποστολής στη Γερμανία
SPORTS
Champions League Ολυμπιακός Μπάγερ Λεβερκούζεν Κολωνία Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Αποθέωση της αποστολής στη Γερμανία

Οι ερυθρόλευκοι οπαδοί περίμεναν τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του έξω από το ξενοδοχείο στην Κολωνία, εκφράζοντας τη στήριξη τους εν όψει του αυριανού αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ολυμπιακός: Αποθέωση της αποστολής στη Γερμανία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από μία πτήση τριών ωρών η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στην Κολωνία (απέχει ελάχιστα λεπτά από το Λεβερκούζεν) και εκεί γνώρισε την αποθέωση από ερυθρόλευκους οπαδούς που περίμεναν καρτερικά την άφιξη τους.

Τη μερίδα του... λέοντος στις επευφημίες είχε φυσικά ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του, πέρασε χαμογελαστός δίπλα τους και τους χαιρέτησε θέλοντας έτσι να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους. Από κοντά τα... ντεσιμπέλ και για Ελ Καμπί, Ποντένσε, Τσικίνιο, Πιρόλα και Ροντινέι.

Αφότου ξεκουραστούν τα μέλη της αποστολής θα κατευθυνθούν στην «Bay Arena» για την συνέντευξη Τύπου του αγώνα κι έπειτα την τελευταία τους προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης (24/02-22:00), τη ρεβάνς για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.



Πηγή:www.gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης