Ολυμπιακός: Αποθέωση της αποστολής στη Γερμανία
Οι ερυθρόλευκοι οπαδοί περίμεναν τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του έξω από το ξενοδοχείο στην Κολωνία, εκφράζοντας τη στήριξη τους εν όψει του αυριανού αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν
Μετά από μία πτήση τριών ωρών η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε στην Κολωνία (απέχει ελάχιστα λεπτά από το Λεβερκούζεν) και εκεί γνώρισε την αποθέωση από ερυθρόλευκους οπαδούς που περίμεναν καρτερικά την άφιξη τους.
Τη μερίδα του... λέοντος στις επευφημίες είχε φυσικά ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του, πέρασε χαμογελαστός δίπλα τους και τους χαιρέτησε θέλοντας έτσι να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους. Από κοντά τα... ντεσιμπέλ και για Ελ Καμπί, Ποντένσε, Τσικίνιο, Πιρόλα και Ροντινέι.
Αφότου ξεκουραστούν τα μέλη της αποστολής θα κατευθυνθούν στην «Bay Arena» για την συνέντευξη Τύπου του αγώνα κι έπειτα την τελευταία τους προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης (24/02-22:00), τη ρεβάνς για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Πηγή:www.gazzetta.gr
