Η UEFA τιμώρησε με μία αγωνιστική τον Πρεστιάνι πριν ολοκληρωθεί η έρευνα για το επεισόδιο με τον Βινίσιους
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία προχώρησε σε... προληπτική τιμωρία του ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στον αυριανό (Τρίτη 24/2) επαναληπτικό με τη Ρεάλ, προκαλώντας την αντίδραση των Πορτογάλων
Η UEFA παρόλο που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που αφορά τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα προς τον Βινίσιους τζούνιορ της Ρεάλ, στον αγώνα για τα play off του Champions League ενημέρωσε ότι επιβάλει ποινή μίας αγωνιστικής στον Αργεντινό άσο, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της πειθαρχικής επιτροπής!
Στην ανακοίνωσή της, η UEFA αναφέρει ότι η απόφαση βασίζεται σε «προκαταρκτική έκθεση» και γίνεται αναφορά στο άρθρο 14 του Πειθαρχικού Κανονισμού, που αφορά ρατσιστική και άλλη διακριτική συμπεριφορά.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η τιμωρία επιβάλλεται «χωρίς να προδικάζει οποιαδήποτε απόφαση των πειθαρχικών οργάνων της UEFA μετά την ολοκλήρωση της εν εξελίξει έρευνας», ενώ σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Πρέστιανι χρησιμοποίησε τον όρο «mono» (μαϊμού στα ισπανικά) απευθυνόμενος στον Βινίσιους, τότε αντιμετωπίζει ελάχιστη ποινή αποκλεισμού δέκα αγωνιστικών.
Έντονη αντίδραση της Μπενφίκα
Ωστόσο η απόφαση της UEFA δεν έγινε, όπως αναμενόταν, αποδεκτή από τους Πορτογάλους με τη Μπενφίκα μέσω επίσημης ανακοίνωσης να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι στερείται τις υπηρεσίες του παίκτη ενώ η πειθαρχική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Παρότι προτίθεται να ασκήσει έφεση, η Μπενφίκα παραδέχεται ότι τα χρονικά περιθώρια δύσκολα θα επιτρέψουν την ανατροπή της απόφασης ενόψει της ρεβάνς των play-off του Champions League.
Η πορτογαλική ομάδα επανέλαβε επίσης την «αταλάντευτο δέσμευσή» της στην καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού ή διάκρισης, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής της ταυτότητας. Όπως επισημαίνεται, αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινή δράση του συλλόγου, στη διεθνή του κοινότητα, στο έργο του Ιδρύματος Μπενφίκα, αλλά και σε εμβληματικές μορφές της ιστορίας του, όπως ο Εουσέμπιο.
Αναλυτικά ξ ανακοίνωση της Μπενφίκα
«Η Μοενφίκα έλαβε γνώση της απόφασης της UEFA να επιβάλει προσωρινή τιμωρία μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή της, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διερεύνησης σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο σύλλογος εκφράζει τη λύπη του που στερείται τον παίκτη ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και θα προσφύγει κατά της απόφασης, παρότι τα σχετικά χρονικά περιθώρια δύσκολα θα έχουν πρακτικό αποτέλεσμα για τον αγώνα της ρεβάνς των play-off του Champions League. Η Sport Lisboa e Benfica επαναβεβαιώνει επίσης την αταλάντευτη δέσμευσή της στην καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού ή διάκρισης, αξίες που αποτελούν μέρος της ιστορικής της ταυτότητας και αντανακλώνται στην καθημερινή της δράση, στη διεθνή της κοινότητα, στο έργο του Ιδρύματος Μπενφίκα και σε κορυφαίες μορφές της ιστορίας του συλλόγου, όπως ο Εουσέμπιο.»
