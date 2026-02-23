Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Ολυμπιακός: Αναχώρησε για το Λεβερκούζεν ενόψει του μεγάλου ματς με τη Μπάγερ, οι πρώτες σκέψεις του Μεντιλίμπαρ
Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Γερμανία για την αυριανή ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League
Τον δρόμο του για την Γερμανία ετοιμάζεται να πάρει ο Ολυμπιακός , ο οποίος βρίσκεται ήδη στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ταξιδέψει στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης για να δώσει τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως οι πιθανότητές τους είναι μειωμένες, μετά την ήττα με 2-0 από τις «ασπιρίνες» στο πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ωστόσο είναι δεδομένο πως θα πάνε εκεί για να δώσουν μία μεγάλη «μάχη» ελπίζοντας πάντα για το καλύτερο.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του, αφού στην αποστολή που ανακοινώθηκε δεν υπήρχαν απουσίες, πέραν του Γιαζίτσι, που βρίσκεται όμως εκτός λίστας.
Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.
Στο αεροδρόμιο οι παίκτες του Ολυμπιακού συνάντησαν κάποιους οπαδούς της ομάδας που τους ζήτησαν αυτόγραφα και φωτογραφίες.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάνει μία άλλου τύπου προσέγγιση τον τελευταίο καιρό. Όχι για το θέμα των δοκιμών του, στις οποίες εξακολουθεί να θολώνει τα νερά στις περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά ως προς τους χρόνους λήψης των αποφάσεών του επί του σχεδίου της 11άδας του Ολυμπιακού. Στο τελευταίο διάστημα ο Βάσκος τεχνικός αποφασίζει για τα της 11άδας του εάν όχι την τελευταία στιγμή ανήμερα των αγώνων!
Χωρίς να υπάρχει ένα σαφές δείγμα δοκιμών και ενώ η αποστολή για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός θα ανακοινωθεί σήμερα το πρωί (το πρωί της Καθαράς Δευτέρας δηλαδή) η εκδοχή που εκτιμάται ως πιο πιθανή είναι με έναν κλασικό φορ και όχι το μοτίβο με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί. Οι δύο βασικές εκδοχές εξάλλου είναι με Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Καμπί και η 2η με τον Ιρανό πίσω από τον Μαροκινό. Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή με δεξιά πλευρά με Κοστίνια - Ροντινέϊ. Σε 2ο επίπεδο επίσης η εκτίμηση είναι ότι οι περισσότεροι παίκτες που προήλθαν από τον πάγκο στον αγώνα με τον Παναιτωλικό θα επιλεγούν ως βασικοί για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός, την ρεβάνς του 0-2.
Επί των αρχικών επιλογών ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός πορτιέρε και στην άμυνα θα βρεθούν από αριστερά προς τα δεξιά οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και πιθανότατα ο Ροντινέϊ αντί του Κοστίνια. Για το κέντρο οι βασικές επιλογές αναμένεται να είναι των Έσε και Μουζακίτη χωρίς να αποκλειστεί πάντως να επιλεγεί άλλος χαφ (Γκαρθία ή και Σιπιόνι) αντί του Έλληνα μέσου. Η τριάδα των Ποντένσε, Ζέλσον και Τσικίνιο εκτιμάται ότι θα είναι πίσω από τον Ελ Καμπί ή τον Ταρέμι.
Σε όλα τα παραπάνω να προσθέσουμε και τον ευχάριστο προβληματισμό που έχει επιφέρει η εικόνα του Αντρέ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών παρουσιάζεται όλο και πιο θετικός στον αγωνιστικό χώρο και έτσι - σε αντίθεση με τον Κλέιτον που θέλει ακόμα τον χρόνο του - δείχνει ότι αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Να θυμίσουμε ότι στο όριο καρτών είναι οι Έσε, Γκαρθία και Ταρέμι, που δεν είδαν κάρτες στο Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (0-2).
Πηγή: gazzetta.gr
