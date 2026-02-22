Σέφιλντ Γουένσντεϊ: Ο πιο πρόωρος υποβιβασμός στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου
SPORTS
Σέφιλντ Γουένσντεϊ Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Championship EFL Υποβιβασμός

Σέφιλντ Γουένσντεϊ: Ο πιο πρόωρος υποβιβασμός στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου

Η ομάδα από το Γιόρκσαιρ έχασε το ντέρμπι της πόλης από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και υποβιβάστηκε νωρίτερα από κάθε άλλη ομάδα στην ιστορία των επαγγελματικών κατηγοριών της Αγγλίας - Οι παίκτες των γηπεδούχων δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο Μπάλντοκ και το γιόρτασαν κρατώντας μία φανέλα του

Σέφιλντ Γουένσντεϊ: Ο πιο πρόωρος υποβιβασμός στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου
Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των αγγλικών επαγγελματικών κατηγοριών (EFL), που υποβιβάστηκε από τον Φεβρουάριο μετά την ήττα κόντρα στην μεγάλη της αντίπαλο, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στον αγώνα της Κυριακής (22/2).

Η ομάδα της Championship ηττήθηκε με 2-1 από την Γιουνάιτεντ, γεγονός που σήμαινε και τον αναπόφευκτό υποβιβασμό.

Η Γουένσντεϊ είναι στο -7 έπειτα από 33 αγώνες και απέχει 41 βαθμούς από την σωτηρία, ενώ απομένουν 13 παιχνίδια.

H ήττα από την μισητή αντίπαλο ήταν η 11η συνεχόμενη, ενώ η μοναδική νίκη ήταν κόντρα στην Πόρτσμουθ τον Σεπτέμβριο.

Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ τιμωρήθηκε με συνολική αφαίρεση 18 βαθμών από την Αγγλική Football League (EFL) για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών στο πρώτο μισό της σεζόν, μετά την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Παράλληλα, στον πρώην ιδιοκτήτη της, Ντέιφον Τσανσίρι, επιβλήθηκε απαγόρευση να είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής σε οποιονδήποτε σύλλογο της EFL για περίοδο τριών ετών.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης