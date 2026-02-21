Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Έγραψε ιστορία ο Κλάεμπο με έκτο χρυσό μετάλλιο
Ο Γιοχάνες Χόσφλοτ Κλάεμπο έγραψε ιστορία σε Μιλάνο - Κορτίνα 

Ο Γιοχάνες Χόσφλοτ Κλάεμπο, ηγήθηκε της Νορβηγικής κατάκτησης του βάθρου, αναδείχθηκε σήμερα (21/2) νικητής στα 50 χλμ. ανδρών σκι δρόμων αντοχής, κατακτώντας το έκτο χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες Milano/Cortina 2026 και σπάζοντας το ρεκόρ για τους περισσότερους τίτλους σε μία μόνο διοργάνωση Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο Μάρτιν Λόουστροεμ Νίενγκετ κέρδισε το ασημένιο και το χάλκινο πήγε στον Έμιλ Ίβερσεν.

Η τριάδα των Νορβηγών σκιέρ ξεχώρισε νωρίς στον αγώνα, καθώς ο Νίενγκετ πίεσε τον ρυθμό και φαινόταν έτοιμος να διεκδικήσει το χρυσό. Ο Κλάεμπο, ωστόσο, αποσπάστηκε στην τελευταία ανάβαση του αγώνα.

Η νίκη αυτή για τον «Βασιλιά Κλάεμπο», όπως τον αποκαλούν οι φίλαθλοι, σπάει το ρεκόρ των πέντε χρυσών μεταλλίων του Αμερικανού σκιέρ ταχύτητας Έρικ Χάιντεν από τους Χειμερινούς Αγώνες του 1980 στο Lake Placid της Νέας Υόρκης.

Αυτό σηματοδοτεί το 11ο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του 29χρονου, δίνοντάς του τους περισσότερους Ολυμπιακούς τίτλους πίσω από τον Αμερικανό κολυμβητή Μάικλ Φελπς, ο οποίος έχει 23.

Ο Κλάεμπο τερμάτισε 8,9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Νίενγκετ και 30,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον ΄Ιβερσεν, ο οποίος είχε μείνει μαζί τους για μεγάλο μέρος του αγώνα και ξεπέρασε κατά πολύ τους άλλους ανταγωνιστές.
Ο Τεό Σίλι, που τερμάτισε τέταρτος, τερμάτισε τον αγώνα σχεδόν τρία λεπτά πίσω από τον Κλάεμπο, και αρκετοί αθλητές αποχώρησαν εντελώς από τον αγώνα.

