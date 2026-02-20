Κλήρωση προκριματικών World Cup πόλο: Οι αντίπαλοι για τις Εθνικές μας ομάδες στο δρόμο για το Σίδνεϊ
SPORTS
Εθνική πόλο ανδρών Εθνική πόλο γυναικών Κλήρωση World Cup

Κλήρωση προκριματικών World Cup πόλο: Οι αντίπαλοι για τις Εθνικές μας ομάδες στο δρόμο για το Σίδνεϊ

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την προκριματική φάση σε Αλεξανδρούπολη και Ρότερνταμ

Κλήρωση προκριματικών World Cup πόλο: Οι αντίπαλοι για τις Εθνικές μας ομάδες στο δρόμο για το Σίδνεϊ
1 ΣΧΟΛΙΟ
H World Aquatics πραγματοποίησε σήμερα (20/2) την κλήρωση για την προκριματική φάση του World Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, η οποία θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, από 7 έως 12 Απριλίου, αλλά και για την αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, που θα γίνει στο Ρότερνταμ (1-6 Μαϊου).

Η εθνική ανδρών κληρώθηκε στον Α΄ όμιλο της Division 1, με αντιπάλους τη Σερβία, την Ολλανδία και την Ουγγαρία, ενώ τον Β΄ όμιλο απαρτίζουν η Ιταλία, η Ισπανία, η Κροατία και οι ΗΠΑ. Στις γυναίκες, αντίστοιχα, η ελληνική ομάδα "έπεσε" στον Β΄ όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Ολλανδία και την Αυστραλία, ενώ ο Α΄ όμιλος αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Ουγγαρία, την Ιαπωνία και την Ισπανία.

Στην τελική φάση του World Cup προκρίνονται οι πέντε πρώτες ομάδες της Division 1, καθώς και δύο ομάδες από τη Division 2, όπου θα επανεμφανιστεί μετά από σχεδόν πέντε χρόνια και η Ρωσία (ως ομάδα ανεξάρτητων αθλητών). Η τελική φάση, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, θα γίνει στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο, με την οικοδέσποινα Αυστραλία να έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο, ανεξάρτητα από την πορεία της στα προκριματικά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης