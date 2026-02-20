Μπενίτεθ: «Aν παίξουμε όπως στο Β' ημίχρονο θα προκριθούμε»
Μπενίτεθ: «Aν παίξουμε όπως στο Β' ημίχρονο θα προκριθούμε»
Απογοητευμένος από το τελικό σκορ όχι όμως από την εμφάνιση και την προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε ο Ισπανός τεχνικός
Η ανατροπή του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πλζεν έμεινε στη μέση, το τελικό 2-2 αφήνει ανοικτή την υπόθεση πρόκριση στους 16 του Europa League, αλλά η εμφάνιση των πράσινων, που ήταν η κορυφαία μέσα στο 2026 και μάλλον η κορυφαία επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, έκανε τους πάντες να πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν την πρόκριση στην Τσεχία.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην τρομερή προσπάθεια της ομάδας τονίζοντας ότι με ανάλογη εμφάνιση όχι μόνο θα πάρει την πρόκριση, αλλά μπορεί να κοντράρει τον οποιονδήποτε αντίπαλο.
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
«Θεωρώ ότι οι παίκτες έκαναν τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψουν το ματς και μετά το 2-1 η εικόνα πήγαινε προς το 3-1 κι όχι προς το 2-2, αλλά τώρα έγινε και είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε αυτή τη στιγμή.
Αν παίξουμε όπως παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουμε πολλές πιθανότητες. Είναι μια καλή ομάδα αλλά αν είμαστε όπως πρέπει, τότε θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε την πρόκριση στην Τσεχία.
Αν συνεχίσουμε να παίζουμε όπως σήμερα τότε μπορούμε να παίξουμε κόντρα στον οποιονδήποτε. Κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθούμε, θέλουμε χρόνο, τρέχουμε ένα project. Σήμερα δείξαμε ορισμένα πράγματα εξέλιξης και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και να βελτιώσουμε κι άλλο την εικόνα του.
Για την εμφάνιση του Τεττέη: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον Τεττέη, γνωρίζαμε τα χαρακτηριστικά του και ελπίζουμε στην πορεία να συνεχίσει να πραγματοποιεί αυτές τις εμφανίσεις».
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην τρομερή προσπάθεια της ομάδας τονίζοντας ότι με ανάλογη εμφάνιση όχι μόνο θα πάρει την πρόκριση, αλλά μπορεί να κοντράρει τον οποιονδήποτε αντίπαλο.
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
«Θεωρώ ότι οι παίκτες έκαναν τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψουν το ματς και μετά το 2-1 η εικόνα πήγαινε προς το 3-1 κι όχι προς το 2-2, αλλά τώρα έγινε και είναι μια κατάσταση που δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε αυτή τη στιγμή.
Αν παίξουμε όπως παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο θα έχουμε πολλές πιθανότητες. Είναι μια καλή ομάδα αλλά αν είμαστε όπως πρέπει, τότε θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε την πρόκριση στην Τσεχία.
Αν συνεχίσουμε να παίζουμε όπως σήμερα τότε μπορούμε να παίξουμε κόντρα στον οποιονδήποτε. Κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθούμε, θέλουμε χρόνο, τρέχουμε ένα project. Σήμερα δείξαμε ορισμένα πράγματα εξέλιξης και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και να βελτιώσουμε κι άλλο την εικόνα του.
Για την εμφάνιση του Τεττέη: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον Τεττέη, γνωρίζαμε τα χαρακτηριστικά του και ελπίζουμε στην πορεία να συνεχίσει να πραγματοποιεί αυτές τις εμφανίσεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα